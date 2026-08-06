El 19 de febrero de 1600, el volcán Huaynaputina en Moquegua erupcionó, causando la erupción más devastadora en América Latina. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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El 19 de febrero de 1600, el volcán Huaynaputina, situado en Moquegua, produjo la erupción más devastadora en la historia de América Latina y una de las principales del mundo en los últimos dos milenios. Aquel evento expulsó colosales volúmenes de ceniza, gases y material piroclástico que arrasaron el sur peruano, cobraron la vida de aproximadamente 1.500 personas y alteraron el clima terrestre por varios años, por lo que aún motiva constantes investigaciones geológicas y climatológicas.

Actualmente, la estructura geológica permanece bajo estricta supervisión del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), perteneciente al Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los informes institucionales sitúan al macizo en "alerta verde", condición que confirma "estabilidad interna y ausencia de señales que anticipen una erupción en el corto plazo". Esa labor preventiva integra rastreo sísmico, deformación del terreno y variaciones térmicas para identificar oportunamente alteraciones operativas.

Estudios geológicos demuestran que la erupción del volcán Huaynaputina tuvo una columna eruptiva de 32 kilómetros de altura. Foto: Andina

¿Cómo fue la devastadora erupción del volcán Huaynaputina y qué pueblos quedaron sepultados?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) clasificó el evento del volcán Huaynaputina como un fenómeno de tipo pliniano. El especialista Marco Rivera detalló que alcanzó un Índice de Explosividad Volcánica (IEV) de 6, una escala propia de catástrofes extremas. Aquella colosal detonación ocurrió tras el ingreso masivo de magma a una cámara magmática saturada, lo que elevó la presión interna hasta expulsar columnas de ceniza a más de 30 kilómetros de altitud.

El impacto geológico resultó inmediato en el sur del país. Estudios del Ingemmet confirman la emisión de hasta 22 km³ de piroclastos y piedra pómez sobre Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno. En consecuencia, más de 20 poblados históricos ubicados en los valles de Omate y Tambo quedaron sepultados bajo capas densas de material ígneo, con un saldo fatal de 1.500 víctimas.

La erupción del Huaynaputina fue, según algunos cronistas, tres veces más fuerte que la explosión del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era. Foto: Andina

Las crónicas coloniales reflejan la dimensión de la tragedia. Un sacerdote del distrito de Puquina dejó asentado que "halló muertos a sus habitantes y cocidos con el fuego de las piedras encendidas". Del mismo modo, prospecciones geofísicas actuales identificaron estructuras enterradas hasta a dos metros del suelo, hallazgo que confirma la existencia de localidades ocultas bajo la superficie hasta el día de hoy.

¿Por qué la erupción del volcán Huaynaputina provocó uno de los veranos más fríos de la historia mundial?

La catastrófica detonación del volcán Huaynaputina en 1600 expulsó masivas columnas de dióxido de azufre, cenizas y aerosoles hacia la estratosfera. Este material bloqueó la radiación solar, redujo el flujo de energía hacia la superficie terrestre y desencadenó un invierno volcánico global. Investigaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirman que la temperatura media anual cayó alrededor de 1,13 °C, un cambio drástico que desestabilizó el equilibrio térmico planetario.

El impacto global alcanzó su nivel más crítico en 1601, tras la ruina masiva de los cultivos en el hemisferio norte. El fenómeno congeló por completo el lago Suwa en Japón con una precocidad inédita en 500 años, colapsó la industria vitivinícola en Alemania y Francia, y retrasó las floraciones en China. Además, la helada originó la Gran Hambruna rusa, un desastre socioeconómico que eliminó a más de 500.000 personas —un tercio de la población de ese territorio— y desarticuló al gobierno de la época.

En Sudamérica, la catástrofe sepultó más de diez poblados en Moquegua y paralizó la agricultura en el antiguo Virreinato del Perú, afectando vastas zonas limítrofes de Bolivia y Chile. El evento demostró cómo un fenómeno geológico local altera el clima de todo el orbe; hoy el IGP advierte que, aunque actualmente permanece en alerta verde, sigue siendo un volcán activo cuya evolución requiere observación continua.