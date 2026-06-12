Empresarios de Gamarra ajustan su producción por el invierno cálido: esta será su estrategia para el 2026

Los empresarios de Gamarra adaptan su producción para un invierno 2026 menos intenso, priorizando prendas ligeras ante la previsión de temperaturas cálidas por el Fenómeno El Niño. | Foto: Andina

Los empresarios de Gamarra adaptan su producción para un invierno 2026 menos intenso, priorizando prendas ligeras ante la previsión de temperaturas cálidas por el Fenómeno El Niño. | Foto: Andina

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Los empresarios del emporio comercial de Gamarra vienen adaptando su producción ante las previsiones de un invierno menos intenso de lo habitual durante 2026. Frente a este escenario climático, los fabricantes han optado por reforzar la elaboración de prendas más ligeras y lanzar promociones con el objetivo de mantener el movimiento comercial durante la temporada.

La medida responde a la expectativa de una menor demanda de ropa de abrigo debido a las temperaturas más cálidas asociadas al Fenómeno El Niño costero. Según representantes del sector, este contexto podría afectar las ventas de productos tradicionalmente vinculados a la campaña de invierno.

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Prendas más ligeras marcarán la campaña de invierno

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, explicó a Andina que los negocios del emporio no han detenido su producción, pero sí han realizado ajustes para adecuarse a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

En ese sentido, las empresas están priorizando prendas más versátiles y de menor grosor, capaces de responder a jornadas con temperaturas variables. La estrategia busca atender las nuevas necesidades de los consumidores sin depender exclusivamente de la venta de casacas, chompas y otras prendas pesadas.

Ofertas y promociones buscan impulsar las ventas

Además de modificar la producción, los comerciantes han comenzado a implementar descuentos y campañas promocionales para incentivar las compras durante la temporada de invierno. El objetivo es compensar la posible reducción de ingresos derivada de una menor necesidad de ropa abrigadora.

Saldaña señaló que las condiciones climáticas representan un factor externo que escapa al control de los empresarios. Sin embargo, sostuvo que el sector busca alternativas para sostener la actividad comercial y reducir el impacto económico que podría generar un invierno más cálido de lo habitual.