Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió" | Composición/LR

Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió" | Composición/LR

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El expresidente Ollanta Humala cuestionó a los magistrados que resolvieron los recursos de casación en los juzgados penales. El exmandatario sostuvo que debió aplicarse el mismo criterio que benefició a Keiko Fujimori.

"Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como la metieron presa a ella, a mí también", señaló.

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