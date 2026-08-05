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Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió"

Al comparar la decisión judicial sobre la casación de Keiko Fujimori, el expresidente indicó que su partido no recibió fondos irregulares y cuestionó la falta de imparcialidad en el tratamiento de ambos procesos.

Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió"
Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió" | Composición/LR
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El expresidente Ollanta Humala cuestionó a los magistrados que resolvieron los recursos de casación en los juzgados penales. El exmandatario sostuvo que debió aplicarse el mismo criterio que benefició a Keiko Fujimori.

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"Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como la metieron presa a ella, a mí también", señaló.

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