¡En pleno invierno! Senamhi dio a conocer las regiones que superarán los 30 grados de temperatura en los próximos días

San Martín, Piura, Tumbes y Loreto figuran entre las regiones donde se esperan las temperaturas más elevadas durante los primeros días de junio. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

San Martín, Piura, Tumbes y Loreto figuran entre las regiones donde se esperan las temperaturas más elevadas durante los primeros días de junio. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Aunque el invierno se acerca oficialmente en Perú y varias ciudades de la costa central continúan registrando mañanas con neblina, humedad y temperaturas más bajas, el panorama será muy diferente en otras zonas del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que diversas localidades superarán los 30 °C entre el 1 y el 3 de junio.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las temperaturas más elevadas se concentrarán en regiones de la selva, la costa norte y algunos valles interandinos, donde incluso se alcanzarán máximas de hasta 35 °C. Mientras tanto, las zonas altoandinas del sur enfrentarán condiciones opuestas, con heladas severas y temperaturas que podrían descender hasta los -12 °C durante las madrugadas.

TE RECOMENDAMOS ¿INTERCAMBIO DE FAVORES? DINA BOLUARTE PIDE VOTAR POR KEIKO FUJIMORI EN SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

Estas son las regiones que registrarán temperaturas superiores a los 30 °C

La región con los valores más altos será San Martín. Localidades como Bellavista, Juanjuí, Nuevo Lima, Pachiza, Pilluana, San Pablo y Saposoa alcanzarán máximas de hasta 35 °C. También se prevén temperaturas de 33 °C en Tarapoto, Sauce, Tocache, Chazuta y otras ciudades de la región.

En la costa norte, Piura tendrá máximas de hasta 34 °C en Chulucanas y Malacasí, mientras que Tumbes registrará temperaturas similares en Cañaveral, Papayal y Puerto Pizarro. Lambayeque tampoco quedará al margen del calor, con valores de hasta 34 °C en Olmos y 33 °C en Motupe.

Selva y valles interandinos concentrarán el mayor calor del país

Loreto también experimentará jornadas calurosas con temperaturas de entre 31 °C y 33 °C en ciudades como Iquitos, Yurimaguas, Contamana, Nauta, Requena y Caballococha. En Ucayali, Pucallpa, Atalaya y Curimaná superarán los 31 °C, mientras que Puerto Maldonado e Iñapari, en Madre de Dios, alcanzarán hasta 33 °C.

El calor también llegará a algunas zonas de la sierra y valles interandinos. En Cajamarca, Chilete alcanzará 34 °C y Jaén llegará a 31 °C. En Cusco, Quimbiri registrará hasta 34 °C y Quillabamba llegará a 30 °C. Asimismo, se prevén máximas superiores a los 30 °C en Chalhuanca (Apurímac), San Gabán (Puno), Ilabaya (Tacna), Moquegua y Caravelí (Arequipa).

Pese a estas temperaturas elevadas en varias regiones, el pronóstico advierte que las condiciones más extremas de frío se registrarán en las zonas altoandinas de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y Cusco, donde las heladas podrían provocar temperaturas de hasta -12 °C durante las noches y madrugadas.