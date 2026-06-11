Creó casacas con sus frazadas tigre para promocionar su negocio en TikTok y terminó siendo viral: "A mucha gente le gustó"

La idea de hacer prendas a base de frazadas surgió dentro de un negocio familiar dedicado a la confección de joggers de franela. | Foto: composición LR

La idea de hacer prendas a base de frazadas surgió dentro de un negocio familiar dedicado a la confección de joggers de franela. | Foto: composición LR

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Un joven emprendedor de 20 años, conocido como Gutter y proveniente de Gamarra, en Lima, ha logrado captar la atención en redes sociales tras convertir la tradicional frazada tigre en conjuntos de invierno. La propuesta surgió en Perú durante la temporada de bajas temperaturas y rápidamente se volvió viral en TikTok, lo que impulsó su visibilidad y generó alta demanda por sus prendas.

El proyecto surgió dentro de un negocio familiar dedicado a la confección de joggers de franela. Al inicio, la idea fue utilizada como una estrategia de contenido para atraer audiencia en la plataforma digital, pero terminó convertida en un producto comercial con gran acogida. El joven explicó que adaptaron moldes de sus prendas habituales para trabajar la tela de frazada, lo que permitió desarrollar nuevas piezas que despertaron interés inmediato en el público.

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Frazada tigre en tendencia: ventas y pedidos desde provincias frías del Perú

El producto logró posicionarse rápidamente en el mercado local, con más de 50 conjuntos vendidos en poco tiempo. Según lo reportado, una parte importante de los pedidos proviene de zonas con bajas temperaturas, donde este tipo de prendas tiene mayor demanda estacional. Entre los principales destinos de envío destacan Cerro de Pasco, Huancayo y Puno. Cerro de Pasco es la ciudad con mayor número de compras, con cerca de 40 pedidos realizados.

En cuanto a los precios, el conjunto completo se comercializa a S/95, mientras que el jogger tiene un costo de S/40 y la polera llega a S/75. Este modelo de negocio ha permitido ampliar la distribución, manteniendo el interés de clientes en distintas regiones del país durante la temporada de invierno.

Nuevo desarrollo del emprendimiento: línea infantil y producción familiar textil

El emprendimiento forma parte de un taller familiar donde el joven aprendió desde temprana edad el proceso de confección textil. La experiencia en el trabajo con máquinas y el uso de distintos materiales le permitió desarrollar habilidades que hoy aplica en la creación de nuevas prendas, incluida la adaptación de la frazada tigre a diseños de vestir.

Tras el crecimiento de la demanda, el emprendedor se encuentra evaluando una nueva producción que incluye la posibilidad de lanzar una línea dirigida al público infantil. Esta expansión busca continuar con el desarrollo del negocio familiar y responder al interés generado por el producto en distintas regiones del país.