Testigos denuncian presuntos maltratos de Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz: "Humilla a los demás"

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En el marco de la controversia por el caso de Naldy Saldaña y el acoso declarado por César Chávez, director de La Bella Luz, se ha criticado a Óscar Junior, hijo del dueño de la orquesta, por su silencio sobre el tema y falta de apoyo a su excolega.

Ante esta situación, surgieron testimonios que lo acusan de ejercer malos tratos hacia los miembros del grupo. ¿Quiénes han hablado?

Testimonios surgen para revelar maltratos de Óscar Junior en medio del caso Naldy Saldaña

Óscar Junior, hijo del dueño de La Bella Luz, ha sido objeto de críticas tras el reporte de acoso registrado por Naldy Saldaña por parte de su tío, César Chávez, durante su tiempo en la banda de cumbia.

Con las acusaciones de encubrimiento sobre los miembros de la orquesta, se han presentado dos fuertes testimonios por parte de Héctor Boza y Eduardo Ortúzar, exintegrantes, que no han dudado en expresar por qué el joven permanece en silencio ante los actos indignantes.

Principalmente, el músico Héctor Boza, a pesar de la imagen pública del joven, lo ha criticado conjuntamente con su madre, quien también sabía del acoso a Naldy Saldaña y no actuó en consecuencia.

Según Boza, el joven comparte conductas inquietantes similares a las de su pariente, que perjudicarían a los miembros de la agrupación: es acusado de malos tratos.

"Mucha gente piensa que es una buena persona, eso es lo que transmite en sus redes, al igual que la señora Pilar, que promociona a su madre como la mejor mujer del mundo, pero la realidad es distinta. Nunca fue así. Quisiera dar voz a algunos de mis compañeros que siguen en la banda, les adelanto que siempre los ha tratado mal, siempre ha menospreciado a los demás, humilla a los demás, se siente superior. Su madre también me ha gritado, ha gritado a otros compañeros", expresó a Show Pe.

Su excompañero, Héctor Boza, coincidió con él sobre la verdadera naturaleza del hijo heredero de la orquesta. "Como dicen, hijo de gato caza ratón. Venden una humildad falsa, el chico también, en varias ocasiones, gritaba; una vez intentó gritarme pero me impuse, siempre respondí y me consideraban malcriado. Pienso que si te valoras, cuando alguien quiere maltratarte y te defiendes, no eres malcriado", añadió.