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Aeropuerto Jorge Chávez: Aerolíneas van a la vía judicial contra Ositran por el cobro de TUUA de transferencia a pasajeros

Gremios aéreos iniciaron una demanda contra la tarifa extra aprobada por Ositrán en el aeropuerto Jorge Chávez y advirtieron que Lima perdió rutas internacionales por el mayor costo a pasajeros en conexión. Gremios piden al MTC no firmar una adenda “incompleta” con LAP.

Desde diciembre del 2025 se cobra la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez vía módulos.
Desde diciembre del 2025 se cobra la TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez vía módulos. | Foto: La República/Sebastián Blanco
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Tres gremios aéreos internacionales iniciaron un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial contra las resoluciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) que aprobaron la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia, es decir el cobro por hacer escala en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

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La demanda de Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) busca anular las tarifas máximas fijadas para pasajeros en conexión nacional e internacional y que se aplique una nueva metodología de cálculo basado en inversiones supervisado por Ositran.

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Según apuntan los gremios, la TUUA de transferencia que está vigente desde diciembre del 2025 convirtió al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de América Latina para pasajeros en conexión internacional.

Indicaron además que el cobro provocó la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima en el primer trimestre del 2026 y favoreció que aeropuertos de Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo y Panamá absorbieran el tráfico de conexión que Lima viene perdiendo, abriendo o reforzando rutas directas hacia destinos que el aeropuerto dejó de operar.

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Los gremios aéreos han documentado este deterioro en reuniones y comunicaciones dirigidas al MTC desde octubre del 2025.

Martín La Rosa, country manager de Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Perú y Bolivia señaló que "resulta preocupante" que se busque avanzar con la firma de una adenda cuya negociación presenta serios cuestionamientos legales y económicos.

"Vemos que se están priorizando intereses particulares por encima de los de todo el ecosistema. Todavía existe la oportunidad de corregir el camino, ampliar la discusión y construir una salida que realmente proteja la competitividad, conectividad y desarrollo del hub de Lima", apuntó.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Adenda 9: gremios aéreos alegan irregularidades

Los gremios cuestionaron la próxima firma de la adenda n° 9 entre el Ministerio de Transportes y Lima Airport Partners (LAP), prevista para este mes de mayo. Señalaron que el documento solo eliminaría la TUUA de transferencia nacional, pero mantendría el cobro internacional, el cual consideran el principal problema para la competitividad aérea del país.

"Los gremios reconocen que la adenda es el instrumento disponible para solucionar el problema, pero suscribir una versión incompleta cierra la negociación sin haber resuelto lo más importante: proteger la competitividad y conectividad aérea del país", señalaron en su pronunciamiento.

Además, advirtieron presuntas irregularidades en el proceso de negociación de la adenda. Sostuvieron que el MTC estaría aplicando una norma derogada y que no se han transparentado los informes económicos que sustentan la compensación estatal vinculada a la eliminación parcial de la tarifa.

Si bien indican que no se oponen a la firma de una adenda, pidieron que se publique la información técnica antes de concretar el acuerdo y que se incluya también la eliminación de la TUUA de transferencia internacional.

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