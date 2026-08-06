Temblor en Junín: sismo de magnitud 5,0 remeció Chupaca según IGP

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A casi un mes del devastador sismo que sacudió la región de Junín y dejó cientos de damnificados, un nuevo movimiento telúrico volvió a generar alarma entre la población de Chupaca durante el feriado de este jueves 6 de agosto. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el temblor alcanzó una magnitud de 5,0.

El sismo se registró a la 1:57 p. m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la región Junín. Además, ocurrió a una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli, de acuerdo con el reporte oficial del IGP.

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Sismo 5,0 en Chupaca, Junín

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0528, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia homónima de la región de Junín. El evento tuvo una latitud de -12.21 y una longitud de -75.37.

Hasta el momento, el IGP no ha informado sobre daños materiales ni personas afectadas por este movimiento telúrico. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y contar con una mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevos sismos.

Réplica de 3,5 sorprendió nuevamente a pobladores de Chupaca

Minutos después del sismo de magnitud 5,0 registrado la tarde de este jueves 6 de agosto, una réplica de magnitud 3,5 volvió a remecer la provincia de Chupaca, en la región Junín. El nuevo movimiento sísmico ocurrió a las 14:32 p. m., con epicentro ubicado a 23 kilómetros al sur de Chupaca, de acuerdo con el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento tuvo una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli.

Réplica de 3,5 volvió a remecer Chupaca.

Nuevo sismo en Chupaca ocurre mientras continúa en estado de emergencia

El sismo de magnitud 5,0 registrado este jueves 6 de agosto en la provincia de Chupaca ocurrió mientras el distrito de Ahuac continúa en estado de emergencia, medida decretada por el Gobierno tras el devastador terremoto que sacudió la región Junín la noche del 18 de julio. La declaratoria, vigente por 60 días, busca atender a la población afectada y acelerar las labores de respuesta y rehabilitación en una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

Aquel movimiento telúrico, de magnitud 5,1, dejó seis personas fallecidas y más de 2.000 damnificados, además de ocasionar daños en viviendas, instituciones educativas e infraestructura pública. Ante la magnitud de los estragos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín había sido sobrepasada, lo que motivó la intervención del Ejecutivo. En ese contexto, el nuevo temblor volvió a generar preocupación entre los habitantes de Chupaca, mientras las autoridades evalúan si dejó nuevas afectaciones.

Junín aún enfrenta la recuperación del terremoto que afectó colegios y centros de salud

Mientras continúan las labores de atención por el terremoto del 18 de julio, el Ministerio de Educación mantiene el despliegue de aulas temporales tipo domo para garantizar el retorno a clases en condiciones seguras. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) trasladó un primer lote de 20 módulos a la región y prevé instalar hasta 83, según el resultado de las evaluaciones técnicas. Además, más de 3.000 escolares recibirán mochilas y cuadernos como parte de las acciones de apoyo a las familias afectadas.

No obstante, la recuperación aún enfrenta retos. Un informe de la Contraloría detectó deficiencias en el empadronamiento de los damnificados y en la entrega de ayuda durante los primeros días posteriores al sismo. A ello se suman los daños registrados en 14 establecimientos de salud de Junín, incluido el centro de salud de Carhuapaccha, declarado inhabitable por el riesgo estructural. En ese escenario, el nuevo sismo registrado este jueves vuelve a poner a prueba a una región que todavía trabaja para superar las consecuencias del desastre ocurrido en julio.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: