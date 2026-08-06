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¡Debut soñado! Perú venció 3-0 a Túnez por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026

La selección peruana derrotó 3-0 a Túnez en su debut por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026 y comenzó con pie derecho su participación.

Perú inició con triunfo el Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
Perú inició con triunfo el Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
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La selección peruana tuvo un debut perfecto en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026 tras imponerse 3-0 a Túnez. Las ‘Matadorcitas’ mostraron superioridad ante el cuadro africano y consiguieron sus primeros puntos en el certamen internacional.

Perú vs Túnez: punto a punto del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

1er set2do set3er setTotal
Perú2526253
Túnez2124140

Luego de disputar una serie de amistosos, existe mucha expectativa por seguir la participación de las dirigidas por Marcello Bencardino. El combinado nacional buscará ubicarse entre los dos primeros lugares de su zona para clasificar a cuartos de final.

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Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17 2026

La selección peruana de vóley integra el grupo A junto a una potencia como China. Las selecciones de Venezuela y México figuran entre sus rivales directos por la clasificación.

  • China
  • Perú
  • Venezuela
  • México
  • Túnez
  • Filipinas

¿A qué hora juega Perú vs Túnez HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs Túnez por la fecha 1 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 3.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

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¿Cómo ver Perú vs Túnez ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Túnez por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

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