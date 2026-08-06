¡Debut soñado! Perú venció 3-0 a Túnez por el Mundial Sub-17 de Vóley 2026

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La selección peruana tuvo un debut perfecto en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026 tras imponerse 3-0 a Túnez. Las ‘Matadorcitas’ mostraron superioridad ante el cuadro africano y consiguieron sus primeros puntos en el certamen internacional.

Perú vs Túnez: punto a punto del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

1er set 2do set 3er set Total Perú 25 26 25 3 Túnez 21 24 14 0

Luego de disputar una serie de amistosos, existe mucha expectativa por seguir la participación de las dirigidas por Marcello Bencardino. El combinado nacional buscará ubicarse entre los dos primeros lugares de su zona para clasificar a cuartos de final.

Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17 2026

La selección peruana de vóley integra el grupo A junto a una potencia como China. Las selecciones de Venezuela y México figuran entre sus rivales directos por la clasificación.

China

Perú

Venezuela

México

Túnez

Filipinas

¿A qué hora juega Perú vs Túnez HOY por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs Túnez por la fecha 1 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde las 4.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 3.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Cómo ver Perú vs Túnez ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Túnez por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.