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Los 'meganiños' que devastaron al Perú: así fueron los dos últimos eventos más destructivos y por qué preocupa el Niño Costero 2027

Los meganiños dejaron cicatrices profundas en la infraestructura y la economía del país. Hoy, se monitorean de cerca las condiciones del océano Pacífico ante un posible nuevo evento climático extremo.

Actualmente, se mantiene activa la alerta por el Niño Costero, que podría extenderse hasta el verano de 2027, lo que ha llevado a expertos a revisar los antecedentes de los llamados "meganiños".
Actualmente, se mantiene activa la alerta por el Niño Costero, que podría extenderse hasta el verano de 2027, lo que ha llevado a expertos a revisar los antecedentes de los llamados "meganiños". | Foto: Andina/Composición LR
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El Perú ha enfrentado a lo largo de su historia diversos episodios del fenómeno El Niño, pero dos de ellos destacan por la magnitud de sus efectos y las pérdidas que ocasionaron en gran parte del territorio nacional. Los eventos registrados durante 1982-1983 y 1997-1998 son considerados los más intensos de la historia moderna del país y son recordados por las inundaciones, daños en infraestructura y afectaciones económicas que dejaron a su paso.

Actualmente, la atención vuelve a centrarse en este fenómeno debido a que organismos especializados mantienen activa la alerta por la presencia del denominado Niño Costero que podría extenderse hasta el verano de 2027. Este escenario ha generado interés en revisar los antecedentes de los llamados "meganiños" y las condiciones que hoy son monitoreadas por las autoridades científicas.

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Los meganiños de 1983 y 1998 que marcaron la historia climática del Perú

El evento de 1982-1983 es considerado uno de los fenómenos climáticos más severos registrados a nivel mundial durante el siglo XX. En el Perú, provocó lluvias extraordinarias en varias regiones, mientras que otras zonas experimentaron condiciones de sequía. Las consecuencias alcanzaron sectores clave como la agricultura y la pesca, además de generar pérdidas económicas que superaron los mil millones de dólares.

Años después, entre 1997 y 1998, se presentó un fenómeno de intensidad similar. Las precipitaciones afectaron extensas áreas de la costa y la sierra, ocasionando inundaciones, interrupciones en las vías de comunicación y daños significativos en la infraestructura nacional. Diversas localidades quedaron aisladas debido a la destrucción de carreteras y puentes, convirtiendo a este episodio en uno de los más recordados por su impacto en la población.

Cómo impactó El Niño en Perú en los eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2017? | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Impacto del Fenómeno El Niño en el norte del país durante 1997. Foto: Andina

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El Niño Costero 2027 es seguido de cerca por los especialistas

Además de los meganiños de 1983 y 1997, el Niño Costero de 2017 dejó una huella importante en el país debido a los huaicos, desbordes de ríos y daños que afectaron especialmente a regiones del norte como Piura y Lambayeque. La destrucción de viviendas y la afectación de servicios básicos evidenciaron la vulnerabilidad de numerosas zonas frente a eventos climáticos extremos.

En la actualidad, los organismos encargados del monitoreo climático mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del océano Pacífico y las temperaturas registradas frente al litoral peruano. Las proyecciones indican que el Niño Costero podría prolongarse hasta el verano de 2027, un escenario que mantiene la atención de especialistas y autoridades debido a la duración prevista del fenómeno y a las condiciones oceánicas observadas en los últimos meses.

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