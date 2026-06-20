Los 'meganiños' que devastaron al Perú: así fueron los dos últimos eventos más destructivos y por qué preocupa el Niño Costero 2027
Los meganiños dejaron cicatrices profundas en la infraestructura y la economía del país. Hoy, se monitorean de cerca las condiciones del océano Pacífico ante un posible nuevo evento climático extremo.
- Antenor Yarihuamán, un estudiante de 62 años con discapacidad camino a graduarse como abogado
- ¿Fuiste miembro de mesa? Así puedes retirar el pago que la ONPE depositará este 22 de junio
El Perú ha enfrentado a lo largo de su historia diversos episodios del fenómeno El Niño, pero dos de ellos destacan por la magnitud de sus efectos y las pérdidas que ocasionaron en gran parte del territorio nacional. Los eventos registrados durante 1982-1983 y 1997-1998 son considerados los más intensos de la historia moderna del país y son recordados por las inundaciones, daños en infraestructura y afectaciones económicas que dejaron a su paso.
Actualmente, la atención vuelve a centrarse en este fenómeno debido a que organismos especializados mantienen activa la alerta por la presencia del denominado Niño Costero que podría extenderse hasta el verano de 2027. Este escenario ha generado interés en revisar los antecedentes de los llamados "meganiños" y las condiciones que hoy son monitoreadas por las autoridades científicas.
TE RECOMENDAMOS
JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD
PUEDES VER: Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"
Los meganiños de 1983 y 1998 que marcaron la historia climática del Perú
El evento de 1982-1983 es considerado uno de los fenómenos climáticos más severos registrados a nivel mundial durante el siglo XX. En el Perú, provocó lluvias extraordinarias en varias regiones, mientras que otras zonas experimentaron condiciones de sequía. Las consecuencias alcanzaron sectores clave como la agricultura y la pesca, además de generar pérdidas económicas que superaron los mil millones de dólares.
Años después, entre 1997 y 1998, se presentó un fenómeno de intensidad similar. Las precipitaciones afectaron extensas áreas de la costa y la sierra, ocasionando inundaciones, interrupciones en las vías de comunicación y daños significativos en la infraestructura nacional. Diversas localidades quedaron aisladas debido a la destrucción de carreteras y puentes, convirtiendo a este episodio en uno de los más recordados por su impacto en la población.
Impacto del Fenómeno El Niño en el norte del país durante 1997. Foto: Andina
nPUEDES VER: No va a existir el invierno por el Niño Costero: temperaturas en Lima y Callao superarán los 20 grados; Senamhi confirma que el mar registra un notable calentamiento
El Niño Costero 2027 es seguido de cerca por los especialistas
Además de los meganiños de 1983 y 1997, el Niño Costero de 2017 dejó una huella importante en el país debido a los huaicos, desbordes de ríos y daños que afectaron especialmente a regiones del norte como Piura y Lambayeque. La destrucción de viviendas y la afectación de servicios básicos evidenciaron la vulnerabilidad de numerosas zonas frente a eventos climáticos extremos.
En la actualidad, los organismos encargados del monitoreo climático mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del océano Pacífico y las temperaturas registradas frente al litoral peruano. Las proyecciones indican que el Niño Costero podría prolongarse hasta el verano de 2027, un escenario que mantiene la atención de especialistas y autoridades debido a la duración prevista del fenómeno y a las condiciones oceánicas observadas en los últimos meses.