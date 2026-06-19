Fenómeno El Niño: gobernador de Lambayeque advierte que crédito suplementario no asegura continuidad de obras de prevención

En el norte del país, regiones como Lambayeque enfrentan una alta exposición a lluvias intensas, desbordes de ríos y activación de quebradas. | Andina

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Ante una posible intensificación del Fenómeno El Niño, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, advirtió que el crédito suplementario aprobado por el Ejecutivo no garantizaría la continuidad de diversas obras de prevención consideradas estratégicas para la región.

En entrevista con La República, la autoridad regional señaló que el financiamiento asignado mediante recursos ordinarios sería insuficiente para culminar proyectos vinculados a infraestructura hidráulica, drenaje pluvial y servicios básicos.

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'Según hemos podido indagar, el financiamiento en recursos ordinarios está por debajo del 10% del total del crédito suplementario. Eso no asegura la continuidad de las obras ni el cierre de brechas en infraestructura de prevención', sostuvo.

Obras con avances, pero sin continuidad presupuestal

El gobernador indicó que varias intervenciones ejecutadas por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) presentan avances físicos importantes, aunque actualmente enfrentarían dificultades por falta de financiamiento.

Según explicó, existen proyectos con contratos ya firmados y niveles de ejecución de entre 20% y 30% que podrían quedar paralizados si no se garantiza presupuesto adicional en los próximos meses.

'Hay obras con contratos firmados y avances importantes, pero sin recursos para continuar. Eso no solo paraliza la obra, sino que genera arbitrajes y termina encareciendo el costo para el Estado', afirmó.

Entre las intervenciones mencionadas figuran las defensas ribereñas de los ríos Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y Ozaña, además del drenaje pluvial de Chiclayo y el centro de salud de Reque.

La autoridad regional alertó que la paralización de estas obras incrementaría la vulnerabilidad de diversas zonas urbanas y agrícolas frente a lluvias intensas asociadas a un eventual Niño fuerte.

Explicó que la confluencia de ríos como Motupe y La Leche podría generar caudales superiores a los niveles habituales durante eventos extremos, lo que aumentaría el riesgo de desbordes e inundaciones si las defensas ribereñas no son culminadas antes del inicio de la temporada de lluvias.

'Sin presupuesto, estas obras quedan expuestas y con mayor riesgo de no ser culminadas a tiempo', indicó.

Brecha financiera superaría los S/3.000 millones

El gobernador estimó que la brecha de financiamiento para culminar proyectos de reconstrucción y prevención superaría los S/3.000 millones a nivel nacional.

Recordó además que el Niño Costero de 2017 ocasionó pérdidas superiores a los S/20.000 millones en infraestructura, agricultura y servicios públicos, principalmente en regiones del norte del país.

'Si no se asegura la continuidad presupuestal, el riesgo no solo es técnico, sino también económico y social, porque se exponen ciudades, cultivos e infraestructura crítica', advirtió.