Lin Shaye: la estrella del cine de terror llega a Lima

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La legendaria figura del cine, Lin Shaye, conocida también como una de las ‘scream queens’ por sus personajes en taquilleras películas del género de terror, visitará Lima como parte de la promoción de la reciente secuela de La noche del demonio (Insidious), saga creada por Leigh Whannell (de Saw: el juego macabro). La nueva película es dirigida por Jacob Chase.

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“Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto! Sí, voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de La noche del demonio: Están entre nosotros y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar para verlos” declaró la actriz en un video enviado a la prensa por Sony Pictures.

En la saga, Shaye interpreta a la médium Elise Rainier. Para entender la historia de este personaje y la familia Lambert, tendríamos que retroceder a 2010, con el estreno de 'La noche del demonio' del director James Wan. Además, está la película estrenada en 2015 Capítulo 3 (dirigida por Whannell), que funciona como una precuela.

Rainier es un personaje clave desde la primera película de la saga que recibió el visto bueno de la crítica; incluso, para algunos, se trató de una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Wan venía de dirigir otro éxito del género El Conjuro y aunque no tuvo un presupuesto de superproducción, varios elementos de ese tipo de cine están en esta saga.

El director volvió a apostar por un protagónico para Patrick Wilson (como Josh) en una historia que inicia cuando un matrimonio se muda y sufre una tragedia familiar. Su hijo está en coma y la pareja se enfrenta a los personajes no humanos que cohabitan en la casa y que los amenazan.

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Shaye destaca, sobre todo, en La noche del demonio: capítulo 3. La precuela es protagonizada por Stefanie Scott como la adolescente Quinn Brenner, quien sostiene que su madre fallecida quiere comunicarse con ella y le pide ayuda a la psíquica Elise. En este filme que fue el debut de Whannell en la dirección, se desarrolla una historia sobre el lugar donde habitan demonios con poderes inimaginables: The Further, un elemento importante que se mantiene en el centro en la nueva película.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, la actriz estadounidense participará en actividades previas al estreno de este filme en Perú. “La visita de Shaye forma parte de la gira promocional de la película y tendrá a Perú como la única parada internacional fuera de los Estados Unidos, reafirmando la importancia del país dentro de la estrategia global de lanzamiento de Sony Pictures”, anunciaron en un comunicado.

La noche del demonio: Están entre nosotros se estrena el 20 de agosto y según la sinopsis, retoma ese lugar descrito por Whannell. “La historia vuelve a adentrarse en The Further, el aterrador plano sobrenatural que se ha convertido en el sello distintivo de la saga, presentando un nuevo capítulo cargado de suspenso, tensión y horror paranormal”