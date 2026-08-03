Policías habrían participado en robo y secuestro contra joven en Ate | Composición LR / Latina Noticias

Policías habrían participado en robo y secuestro contra joven en Ate | Composición LR / Latina Noticias

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Cuatro integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron denunciados por su presunta participación en el secuestro y robo de miles de soles que sufrió un joven de 23 años en el distrito de Ate. Según la víctima, identificada como Camila, los hechos habrían ocurrido como parte de un falso operativo antidrogas, el pasado 8 de julio.

Los agentes fueron detenidos por la institución policial tras ser identificados por la agraviada. Sin embargo, el Poder Judicial determinó que los efectivos afronten la investigación en libertad, pese a las pruebas presentadas por la parte afectada a la Fiscalía. El caso vuelve a poner en cuestionamiento la labor de los agentes de la PNP en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.

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Policías son acusados por secuestro y robo contra joven en Ate

De acuerdo con Punto Final, la tarde del 8 de julio cuatro efectivos de la PNP intervinieron a Camila cuando llegaba a su vivienda en Ate por una presunta venta de drogas. La mujer fue obligada a subir a un vehículo y permaneció retenida por varias horas. Según su testimonio, los policías le exigieron las llaves del departamento que alquilaba y, tras ingresar, le exigieron la clave de su aplicativo bancario.

Con base en los registros bancarios entregados por su defensa a la Fiscalía, durante su detención se realizaron diversos consumos que nunca autorizó: un pago de crédito OCA por S/224, una compra en Temu por S/277, un recibo de Movistar por S/219, un pago a Sedapal por S/216 y dos pagos a Pluz Energía Web por S/477 y S/190. Además, se registró una recarga de S/54 a una línea telefónica que, según la investigación, corresponde a un teléfono azul de un establecimiento penitenciario.

Además de estos hechos, la agraviada denunció que los policías se habrían llevado S/25.000 correspondientes a los ahorros de la junta familiar que tenía guardados en efectivo, y que entregó otros S/19.000 en los exteriores de mercado Plaza Josfel para que, finalmente, la dejen en libertad junto a su pareja. Parte del dinero fue retirado por uno de sus amigos, según los registros bancarios.

Agentes afrontan investigación en libertad, pese a las pruebas del caso

Tras la denuncia, el director de Inspectoría de la PNP, general Augusto Ríos, confirmó que los policías involucrados fueron detenidos. Ellos fueron identificados como los suboficiales de inteligencia Denilson Vega Deza, Jans Santiago Tarazona, Jorge Pareja Espinoza y Yober Rodríguez Quispe. En su declaración, los agentes indicaron que el operativo fue dirigido por los suboficiales Roberth Yanac Rojas y Roger Chacón Delgado, quienes no fueron incluidos en la investigación fiscal.

Pese al reconocimiento de las víctimas, los videos, movimientos bancarios y los objetos recuperados, el fiscal Carlos Enrique Chura Quenta no presentó una imputación directa para cada uno de los policías detenidos en su requerimiento de prisión preventiva. Así, el juez Elmer Paulino Basilio dispuso que los efectivos afronten el proceso en libertad bajo la figura de comparecencia con restricciones.

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