Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en Piura señalaron que urge la limpieza de los drenajes pluviales en los cascos urbanos, la descolmatación del río Piura y asegurar un desfogue del afluente a la altura de Chutuque, en el Bajo Piura.

En esa línea, los funcionarios señalaron que la ciudadanía que vive en las zonas aledañas al afluente se encuentra en riesgo de inundación ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño global.

TE RECOMENDAMOS JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

"La medida definitiva ya no se puede hacer en ocho meses, ahora solo quedan las actividades de limpieza y descolmatación para que el cauce del río soporte un nivel de más de 2.000 m³ y buscar solucionar el desfogue del río en Chutuque", apuntó la coordinadora de Enlace Regional (CER) del Cenepred, Mariella Gallo, quien acotó que ya se debería designar a la entidad encargada del financiamiento y la ejecución de ambas acciones.

"Desde el nivel central, el presidente, los ministros y los gobiernos regionales ya deberían estar concertando", advirtió la funcionaria.

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Piura, Omar Ramírez, señaló que el Cenepred ya expuso la cantidad de población que se encuentra en riesgo muy alto por inundación: más de un millón de personas distribuidas en 20 distritos.

Por otro lado, Ramírez indicó que en este momento corresponde iniciar actividades de emergencia, ya que no se cuenta con tiempo suficiente para aplicar medidas de prevención, las cuales tienen un enfoque de mediano y largo plazo.