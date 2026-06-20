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El Niño Global: más de un millón de personas en Piura están en riesgo por inundaciones ante posible fenómeno

A solo meses de un posible fenómeno de El Niño, Cenepred e Indeci advierten que el tiempo para obras de prevención se agotó y exigen priorizar la limpieza de drenes, así como asegurar la descolmatación y la salida del río Piura con urgencia.

Autoridades instan a acciones de emergencia ante inminente desborde del río Piura
Autoridades instan a acciones de emergencia ante inminente desborde del río Piura | Composición LR.
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Los representantes del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) en Piura señalaron que urge la limpieza de los drenajes pluviales en los cascos urbanos, la descolmatación del río Piura y asegurar un desfogue del afluente a la altura de Chutuque, en el Bajo Piura.

En esa línea, los funcionarios señalaron que la ciudadanía que vive en las zonas aledañas al afluente se encuentra en riesgo de inundación ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño global.

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"La medida definitiva ya no se puede hacer en ocho meses, ahora solo quedan las actividades de limpieza y descolmatación para que el cauce del río soporte un nivel de más de 2.000 m³ y buscar solucionar el desfogue del río en Chutuque", apuntó la coordinadora de Enlace Regional (CER) del Cenepred, Mariella Gallo, quien acotó que ya se debería designar a la entidad encargada del financiamiento y la ejecución de ambas acciones.

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"Desde el nivel central, el presidente, los ministros y los gobiernos regionales ya deberían estar concertando", advirtió la funcionaria.

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Piura, Omar Ramírez, señaló que el Cenepred ya expuso la cantidad de población que se encuentra en riesgo muy alto por inundación: más de un millón de personas distribuidas en 20 distritos.

Por otro lado, Ramírez indicó que en este momento corresponde iniciar actividades de emergencia, ya que no se cuenta con tiempo suficiente para aplicar medidas de prevención, las cuales tienen un enfoque de mediano y largo plazo.

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