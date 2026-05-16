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Perú seguirá bajo alerta de El Niño Costero: fenómeno podría prolongarse hasta 2027, según Enfen

Las proyecciones del Enfen indican lluvias por encima de lo normal y altas temperaturas en la costa peruana entre mayo y julio de 2026, con condiciones cálidas en el océano Pacífico.

Niño costero se extendería hasta febrero de 2027.
Niño costero se extendería hasta febrero de 2027. | Foto: composición LR
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La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantuvo el estado de alerta por El Niño Costero en Perú y advirtió que las condiciones cálidas en el mar podrían continuar hasta febrero de 2027. El organismo informó que el escenario más probable es que el evento alcance una intensidad moderada entre mayo y agosto de 2026, de acuerdo con los análisis climáticos más recientes.

El comunicado oficial N.° 09-2026 del Enfen señala que las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas en la región Niño 1+2 muestran una mayor probabilidad de continuidad del fenómeno durante los próximos meses. Además, en el Pacífico central se espera el desarrollo de condiciones cálidas asociadas a El Niño entre junio de 2026 y febrero de 2027, con una intensidad principalmente débil y posibilidad de fortalecerse hacia finales de año.

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Enfen prevé lluvias y temperaturas por encima de lo normal en la costa peruana

Para el trimestre entre mayo y julio de 2026, el Enfen proyecta precipitaciones entre niveles normales y superiores a los habituales en la costa norte del país. Según el organismo, podrían registrarse lluvias focalizadas principalmente durante mayo, en medio del cambio hacia la temporada seca.

Asimismo, las temperaturas del aire en el litoral peruano continuarían por encima de sus valores promedio. En el aspecto hidrológico, el pronóstico apunta a que los caudales de los ríos de la vertiente del Pacífico se mantendrían dentro de rangos normales durante este periodo.

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Costa peruana registraría lluvias localizadas y temperaturas altas por El Niño Costero

El informe también incluye un panorama sobre la actividad pesquera ante el incremento del calentamiento marino. El Enfen indicó que los cardúmenes de anchoveta tenderían a desplazarse a mayor profundidad en las próximas semanas debido a las condiciones térmicas actuales.

Respecto al comportamiento reproductivo de esta especie, el organismo señaló que se mantendría en etapa de reposo gonadal, siguiendo el patrón observado en semanas recientes. Frente a este escenario, el Enfen recomendó a las autoridades considerar los pronósticos meteorológicos y los posibles riesgos asociados para implementar medidas de prevención y preparación ante la próxima temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

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