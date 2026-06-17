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Mar frente a Piura registra temperaturas de hasta 7 °C por encima de lo normal, alerta Senamhi

Las anomalías térmicas podrían impactar la agricultura, la pesca y la salud pública, por lo que se insta a acelerar trabajos de prevención en la zona norte del Perú.

La región Piura atraviesa un periodo de condiciones oceánicas inusuales que han encendido las alertas de los especialistas
La región Piura atraviesa un periodo de condiciones oceánicas inusuales que han encendido las alertas de los especialistas | Foto: composición LR
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La región Piura atraviesa un periodo de condiciones oceánicas inusuales que han encendido las alertas de los especialistas. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el comportamiento actual del mar frente a la costa norte del país responde a un proceso de calentamiento asociado a un posible escenario de El Niño Costero, fenómeno que permanece bajo vigilancia de las entidades encargadas del monitoreo climático.

La advertencia fue dada a conocer por el jefe zonal del Senamhi en Piura, Jorge Luis Carranza Valle, durante una exposición técnica sustentada en información reciente del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) y proyecciones climáticas internacionales. Según indicó, los indicadores observados justifican que las autoridades continúen fortaleciendo las acciones de preparación ante los escenarios previstos para los próximos meses.

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Calentamiento del mar frente a Piura se intensifica y eleva las temperaturas en la región

Las evaluaciones realizadas en la región Niño 1+2, área utilizada para el seguimiento de las condiciones oceánicas cercanas al litoral peruano, muestran una persistencia de aguas más cálidas de lo habitual. Este comportamiento ya genera efectos sobre el ambiente, reflejados en temperaturas del aire superiores a los valores que normalmente se registran durante esta época del año.

Carranza explicó que las mediciones efectuadas por estaciones oceanográficas frente a las costas de Paita y Talara han identificado anomalías térmicas que superan los 7 °C respecto de los promedios históricos. A pocos días del inicio del invierno, la permanencia de este escenario resulta atípica y coincide con las proyecciones de distintos modelos internacionales, los cuales anticipan que el calentamiento oceánico podría mantenerse e incluso fortalecerse durante 2026.

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Senamhi advierte posibles lluvias intensas y llama a reforzar medidas de prevención

El Enfen mantiene actualmente vigilancia sobre la evolución de la situación en el mar frente al norte peruano y considera que existen probabilidades importantes de que el fenómeno alcance una intensidad moderada o fuerte durante el verano de 2027. Aunque todavía no es posible determinar con exactitud la magnitud final del evento, el Senamhi sostiene que la información disponible permite iniciar medidas preventivas sin esperar una confirmación definitiva.

Entre los escenarios evaluados figura un incremento gradual de las precipitaciones desde los últimos meses de 2026, situación que podría afectar actividades como la agricultura, la pesca y la salud pública. El especialista también alertó sobre el riesgo de inundaciones debido a la acumulación de sedimentos en el río Piura y diversas quebradas. Ante este panorama, exhortó a los gobiernos nacional, regional y local a acelerar los trabajos de prevención y fortalecer los planes de contingencia para reducir posibles impactos en el norte del país.

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