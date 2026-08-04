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Arequipa: padres golpean salvajemente a árbitro por cobrar falta al final de un partido de menores

Cobrar una falta a cinco minutos del final del encuentro provocó una serie de insultos y agresiones en su contra. El árbitro, quien terminó con graves lesiones en el rostro y la cabeza, presentó una denuncia.

Árbitro fue agredido por cobrar una falta en partido de menores
Árbitro fue agredido por cobrar una falta en partido de menores | Foto: La República / Mirelia Quispe
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Un partido de fútbol de niños de 9 años terminó en una brutal golpiza cuando padres de familia agredieron al árbitro. El hecho ocurrió el lunes 3 de agosto durante los minutos finales de un encuentro de la categoría sub-9 del torneo internacional 'Ciudad Blanca Cup' que se realizó en el complejo deportivo de la Universidad Católica de Santa María, en el distrito de Sachaca, provincia y región de Arequipa.

Según la denuncia verbal hecha en la comisaría del distrito de Sachaca y su relato a La República, el árbitro de iniciales C. R. C. M. de 44 años dirigía el compromiso entre el Club Esther Grande de Bentín (EGB) y Las Peñas de Abancay. A falta de cinco minutos y cuando el equipo de Abancay estaba por llevarse el triunfo con un marcador de 2-1, el árbitro cobró una falta al equipo contrario, es decir, al EGB, lo que provocó una avalancha de insultos y que sea víctima de agresiones.

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Testimonio de la víctima

El árbitro y psicólogo deportivo contó que padres de familia del EGB se abalanzaron de las graderías al campo para comenzar a insultarlo y uno de ellos lo golpeó. Luego, alrededor de seis personas lo rodearon y le propinaron más patadas y puñetes en el cuerpo. Una madre de familia grabó el hecho.

El trabajador reveló que lo más grave ocurrió cuando ya se encontraba tendido sobre el piso: "En frente de los niños, cuando ya estaba en el suelo, perdí el conocimiento como unas tres veces. Trataba de levantarme, pero no podía”, manifestó.

Árbitro presentó denuncia tras lesiones

La víctima terminó con lesiones múltiples. Tiene el ojo izquierdo morado por la inflamación y no puede ver, además de un parche en el labio, el tabique desviado y heridas en la cabeza. También presenta golpes en las costillas y en la espalda que le dificultan caminar.

El árbitro contó que cuando logró levantarse, nadie se disculpó con él. A partir del hecho, presentó la denuncia esa misma noche. Asegura que no busca dinero ni venganza. Lo que quiere es visibilizar un problema del que nadie habla. "Muchos árbitros somos discriminados. Mayormente es violencia psicológica: gritos e insultos. Pero cuando escala a agresión física es más preocupante. Con mi caso quiero que esto se sepa", finalizó.

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