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Los presuntos tocamientos indebidos de parte de César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, en agravio de Naldy Saldaña, fueron denunciados públicamente por la cantante en 'Magaly TV, La Firme', donde mostró un video como prueba y reveló que no recibió apoyo de la agrupación. El testimonio sacudió el mundo de la cumbia y puso en entredicho la credibilidad de la orquesta.

Horas después de la emisión, La Bella Luz difundió un comunicado oficial en el que anunció la separación indefinida de Sánchez y aseguró asumir el momento con “profunda responsabilidad”. Sin embargo, la respuesta no logró contener las críticas y abrió un nuevo frente de cuestionamientos en redes sociales.

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Usuarios rechazan a La Bella Luz tras comunicado

En los comentarios del comunicado de La Bella Luz, varios usuarios dejaron en claro su descontento ante la falta de acción previa de la orquesta. “Un comunicado no basta. Si hubo silencio, protección o encubrimiento, también debe responderse por ello. La verdadera prueba es qué hicieron antes de que todo se hiciera público…”, escribió uno de ellos, sugiriendo que la inacción también debería ser sancionada. Otro mensaje fue más tajante al recordar lo que Naldy Saldaña alega que le dijeron cuando expuso el caso: “Cuando se vayan de picada como orquesta, nosotros también les diremos ‘Ya supéralo’ y listo, aquí nada pasó”.

La crítica también se centró en el momento en que la agrupación monsefuana decidió proceder, horas después de que la cantante hiciera pública la denuncia en ‘Magaly TV, La Firme’. “O sea, ¿tuvieron que esperar que todo se haga público para recién actuar? Qué bajo”, señaló un usuario. Otro cuestionó: “¿Y por qué no le creyeron cuando les avisó en su momento? ¡Justicia!”.

El reclamo se repitió en distintos tonos, pero con la misma idea: la falta de respaldo a Saldaña antes de que la denuncia llegara a la televisión. “Antes de que se hiciera público, ella pidió ayuda y nadie la ayudó. Eso no se hace”, se lee en otro comentario. En la misma línea, alguien agregó: “Todo lo que se hubieran ahorrado si hubieran actuado cuando ella fue en busca de ayuda a su ‘familia’ musical”.

Usuarios rechazan comunicado de La Bella Luz. Foto: captura Instagram

Además de los cuestionamientos, en redes sociales surgió un llamado al boicot contra la agrupación fundada por Óscar Custodio, primo de César Sánchez Chavesta. Las actuales cantantes de la orquesta, entre ellas Mackeily Luján, Fernanda Urbina y Anely Dávila, rechazaron tajantemente la violencia contra la mujer y se solidarizaron con Saldaña, pero sus pronunciamientos —publicados casi en simultáneo— también fueron objeto de críticas.

En paralelo, el Club Universitario de Deportes decidió retirar a La Bella Luz del espectáculo por su aniversario número 102, donde estaban programados para presentarse en el U Fest, evento musical que se realizará en la explanada sur del Estadio Monumental el sábado 8 de agosto.