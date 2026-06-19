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Sociedad

Líneas de Nasca: detienen a siete personas por excavaciones ilegales dentro de patrimonio nacional

Los sujetos fueron sorprendidos mientras cometían acciones ilegales dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, pese a que el territorio es Patrimonio Cultural de la Nación desde 2004.

Atentado al patrimonio cultural en Ica
Atentado al patrimonio cultural en Ica | Composición LR / Mincul
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Siete personas fueron detenidas por la Policía Nacional (PNP) tras ser encontradas cuando realizaban excavaciones y abrían zanjas sin autorización dentro del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca — Sector Chauchilla, un territorio declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2004.

Los sujetos fueron sorprendidos cometiendo acciones ilegales durante una inspección a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica. En el lugar también se constató la instalación de postes para cercar el terreno y la presencia de diversos materiales y equipos de construcción, así como dos camionetas, según informó el Ministerio de Cultura (Mincul) el 17 de junio.

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Involucrados cambiaron de versión

Durante la intervención de los agentes de la comisaría de Vista Alegre, los implicados señalaron que realizaban los trabajos por encargo de una persona jurídica denominada Bozz Metal. Sin embargo, tras ser trasladados a la dependencia policial, afirmaron que las labores habrían sido ordenadas por un ciudadano, a quien identificaron como una persona vinculada con la posesión del predio.

Según la información oficial, los sujetos sustentaron su última versión con documentos presentados ante las autoridades. No obstante, por disposición del Ministerio Público, quedaron en calidad de detenidos mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes por la afectación al patrimonio cultural.

Un valioso espacio arqueológico

El Mincul precisó que el paisaje arqueológico de Chauchilla constituye un valioso testimonio de las sociedades prehispánicas que habitaron la cuenca de Nasca. Por ende, afirmó que la ejecución de trabajos ilegales en la zona “representa una amenaza para la conservación de los contextos arqueológicos y para la integridad de los bienes culturales que resguarda este importante espacio patrimonial”.

Este hecho se produjo a días de que se reportara la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en Trujillo, región La Libertad. La figura arqueológica, considerada parte del Patrimonio Cultural de la Nación y con más de 1.000 años de antigüedad, fue eliminada mediante la remoción manual del terreno, lo que representa una pérdida irreversible para el patrimonio histórico del país.

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