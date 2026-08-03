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Sociedad

Comandante FAP es detenido por usar camioneta del Estado para ir a discoteca en Chiclayo

El jefe del Grupo Aéreo N.° 6 de Lambayeque, Manuel Eduardo Rodríguez Barrera, fue intervenido junto a su chofer por la Policía Anticorrupción. Ambos son investigados por presunto peculado de uso.

El comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Manuel Eduardo Rodríguez Barrera, fue detenido por usar una camioneta estatal para ir a una discoteca en Chiclayo.
El comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Manuel Eduardo Rodríguez Barrera, fue detenido por usar una camioneta estatal para ir a una discoteca en Chiclayo. | composición LR
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El comandante de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Manuel Eduardo Rodríguez Barrera, jefe del Grupo Aéreo N.° 6 de Lambayeque, fue detenido junto a su chofer tras ser intervenido cuando presuntamente utilizaba una camioneta asignada al Estado para acudir a una discoteca en Chiclayo.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Anticorrupción la noche del sábado 1 de agosto, luego de que se detectara que la unidad oficial era usada para un traslado que no tendría relación con funciones institucionales.

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Según información a la que accedió La República, los efectivos llegaron hasta la cuadra 7 de la calle Santa Victoria, cerca de la discoteca Épico, donde encontraron estacionada la camioneta de placa ALN-787, asignada al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú.

Poco después, el vehículo fue encendido y trasladado hacia la calle Los Mirtos. Los agentes intervinieron al conductor, identificado como Miguel Saavedra Cabrejos, trabajador civil de la FAP, quien confirmó que estaba encargado del traslado del comandante Rodríguez Barrera.

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Intervenido dentro de discoteca

Tras la intervención del chofer, los policías ingresaron al local nocturno para continuar con el operativo. Allí encontraron al comandante FAP acompañado de otras personas y con varias botellas de licor sobre su mesa.

Al no identificarse una actividad oficial que justificara el uso de la camioneta estatal, Rodríguez Barrera fue detenido en flagrancia junto a su conductor por el presunto delito de peculado de uso, que sanciona el empleo indebido de bienes del Estado para fines particulares. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

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Investigación continúa

El comandante FAP fue trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción en Lambayeque. Sin embargo, posteriormente recuperó su libertad y permanecerá bajo investigación mientras avanzan las diligencias fiscales.

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