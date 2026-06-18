HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

JPP quiere anular votos del extranjero y Bruce acusa a Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Fenómeno El Niño: gobernadores regionales alertan falta de medidas urgentes en crédito suplementario

La ANGR cuestionó que el proyecto de crédito suplementario 2026 no contemple partidas específicas para prevención de desastres y advirtió que la continuidad de obras en las regiones también podría verse afectada.

Gobiernos regionales piden incluir medidas ante el Fenómeno El Niño en el crédito suplementario.
Gobiernos regionales piden incluir medidas ante el Fenómeno El Niño en el crédito suplementario. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La discusión del proyecto de Ley de Crédito Suplementario 2026 suma un nuevo frente de controversia. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) advirtió que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo podría afectar la continuidad de importantes obras en el interior del país debido a la limitada asignación de recursos para inversiones regionales.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado, la organización que agrupa a los gobiernos regionales expresó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 14799, actualmente en debate en el Congreso de la República, al considerar que la distribución de los fondos no responde a las necesidades de las regiones.

TE RECOMENDAMOS

¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

lr.pe

Para la ANGR, la distribución planteada en el crédito suplementario dejaría a las regiones con menos del 10% de los recursos para inversiones, lo que comprometería la continuidad de proyectos y obras en ejecución.

Gobernadores reclaman mayor presupuesto para inversiones

Los gobiernos regionales sostienen que los requerimientos presupuestales fueron presentados oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero aseguran que estos no fueron incorporados de manera integral en la iniciativa enviada al Parlamento.

Por ello, solicitaron a la Comisión de Presupuesto del Congreso revisar la distribución de los recursos y garantizar financiamiento continuo para las inversiones regionales, especialmente aquellas vinculadas a infraestructura vial, salud, educación y saneamiento.

PUEDES VER: Pensiones de militares y policías retirados aumentarán hasta S/1.028 tras reajuste aprobado por el Gobierno: ¿cuánto recibirá cada grado?

lr.pe

El pronunciamiento se produce en momentos en que el Ejecutivo defiende el crédito suplementario como una herramienta para impulsar la inversión pública, asegurar la continuidad de servicios esenciales y atender compromisos prioritarios del Estado.

Sin embargo, la ANGR considera que la asignación planteada genera desequilibrios territoriales y podría limitar la capacidad de las regiones para ejecutar proyectos que ya se encuentran en marcha.

Piden incluir medidas urgentes frente al fenómeno El Niño

Otro de los cuestionamientos planteados por los gobernadores regionales está relacionado con la ausencia de medidas específicas para enfrentar los posibles impactos del Fenómeno El Niño Global y Costero.

La ANGR señaló que no basta con transferir a los gobiernos regionales la ejecución de obras vinculadas a la antigua Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad que fue desactivada tras la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en 2023.

PUEDES VER: El Niño Costero seguiría hasta 2027: el próximo gobierno enfrentará un nuevo desafío para la economía peruana

lr.pe

En ese sentido, demandó la incorporación de partidas presupuestales específicas destinadas a la prevención de riesgos, la atención de emergencias y la reducción de vulnerabilidades frente a eventuales fenómenos climáticos.

La posición de los gobernadores regionales añade presión al debate del crédito suplementario en el Congreso, donde diversas bancadas vienen evaluando modificaciones al proyecto antes de su aprobación final. Mientras el Ejecutivo sostiene que los recursos permitirán dinamizar la economía y asegurar servicios prioritarios, las regiones reclaman una participación más equitativa en la distribución de los fondos para evitar la paralización de obras consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
MEF sustenta crédito de S/9.566 millones: inversión, obras y prevención de El Niño entre prioridades

MEF sustenta crédito de S/9.566 millones: inversión, obras y prevención de El Niño entre prioridades

LEER MÁS
Mar frente a Piura registra temperaturas de hasta 7 °C por encima de lo normal, alerta Senamhi

Mar frente a Piura registra temperaturas de hasta 7 °C por encima de lo normal, alerta Senamhi

LEER MÁS
El invierno cálido pone en jaque a comerciantes peruanos en Gamarra: cambian la producción ante la baja demanda de ropa de abrigo

El invierno cálido pone en jaque a comerciantes peruanos en Gamarra: cambian la producción ante la baja demanda de ropa de abrigo

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: proyecto plantea aumento gradual hasta 2030 ¿cuánto recibirían este año?

Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: proyecto plantea aumento gradual hasta 2030 ¿cuánto recibirían este año?

LEER MÁS
Pensiones de militares y policías retirados aumentarán hasta S/1.028 tras reajuste aprobado por el Gobierno: ¿cuánto recibirá cada grado?

Pensiones de militares y policías retirados aumentarán hasta S/1.028 tras reajuste aprobado por el Gobierno: ¿cuánto recibirá cada grado?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 18 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 18 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025