Rafael López Aliaga se pronunció tras la renuncia del candidato Luis Rubio a la alcaldía de Lima | Foto: Carlos Félix.

Rafael López Aliaga se pronunció tras la renuncia del candidato Luis Rubio a la alcaldía de Lima | Foto: Carlos Félix.

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Rafael López Aliaga se pronunció sobre la renuncia de Luis Rubio a la candidatura por la Alcaldía de Lima. El exalcalde de la capital señaló que el representante de Renovación Popular desistió de postular por razones muy personales. Solo minutos despues de la renuncia, López Aliaga hizo una publicación donde señalaba que “la lista continuaba”.

"Hoy, con profunda tristeza, veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular sobre los motivos de una decisión tan importante no solo es absurdo, sino también infame. No tengo autorización para dar detalles, pero sí debo decir que Lucho lo intentó. Decidió dar la batalla por Lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar. No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno por su compromiso y valentía", indica el comunicado.

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Con su renuncia, la lista de Renovación Popular pasaría a ser encabezada por Rafael López Aliaga. Anteriormente, el exalcalde de Lima había rechazado asumir su curul en la Cámara de Senadores. Tras ello, anunció su intención de postular como teniente alcalde en la lista liderada por Rubio.

Según explicó la abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, a Canal N, la renuncia de Rubio se presentó dentro del plazo establecido. Además, indicó que este tipo de situaciones es habitual desde que se prohibió la reelección inmediata de autoridades subnacionales a nivel constitucional.

"Ya se evidenciaría la voluntad de una reelección encubierta. Efectivamente, de ganar la elección, la lista se va a mantener con todos los candidatos a regidores. De ganar, el señor López Aliaga juramentaría como alcalde", sostuvo.