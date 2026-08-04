Tragedia en Piura: choque de camioneta y despiste de moto dejan tres muertos en menos de 24 horas

En otro incidente, un motociclista falleció en Piura, tras perder el control de su moto y chocarse contra un sardinel, según las primeras investigaciones. | Foto: difusión/Composición LR

En otro incidente, un motociclista falleció en Piura, tras perder el control de su moto y chocarse contra un sardinel, según las primeras investigaciones. | Foto: difusión/Composición LR

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Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas, incluida una candidata a un cargo político, tras un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada del último lunes en la vía que conecta Piura con Chulucanas. En paralelo, este martes 4 de agosto, un joven motociclista perdió la vida en circunstancias que son materia de investigación en una importante avenida de la ciudad.

El siniestro vial se produjo cuando la camioneta en la que se desplazaban las víctimas colisionó violentamente contra la parte posterior de un vehículo pesado que transportaba ladrillos. A raíz del fuerte impacto, se confirmó el fallecimiento de dos ocupantes de la camioneta: el conductor José Takeda Coronado y Gustavo Salazar Campoverde, efectivo de la Policía Nacional del Perú que viajaba como copiloto.

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Asimismo, el accidente dejó dos heridos de consideración. Una de las afectadas es Danuska Carrasco Zapata, candidata a consejera regional de Piura por el movimiento Fuerza Regional. Debido a la gravedad de sus lesiones, la pasajera fue auxiliada por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y trasladada de emergencia a una clínica local.

Trágico hallazgo

En un suceso independiente registrado la madrugada de este martes, las autoridades reportaron la muerte de Ricardo Stankovic Ramos, cuyo cuerpo fue hallado en la avenida Raúl Mata, frente a la sede de la Universidad César Vallejo. De acuerdo con las primeras indagaciones, minutos después de las 4:00 de la mañana, el joven, natural de Lima, habría perdido el control de su motocicleta y terminado por impactar contra un sardinel, lo que le provocó la muerte de manera instantánea.