BCRP proyecta que la economía peruana crecerá 3,4% en 2026 pese a un Niño Costero fuerte. | Bloomberg

BCRP proyecta que la economía peruana crecerá 3,4% en 2026 pese a un Niño Costero fuerte. | Bloomberg

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Contra todo pronóstico, el Banco Central de Reserva (BCRP) mejoró su perspectiva para la economía peruana incluso bajo un escenario en el que un fenómeno El Niño Costero fuerte afectaría al país hasta el verano de 2027. En su Reporte de Inflación de junio, la entidad elevó su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año de 3,2% a 3,4%, al considerar que la demanda privada mantendrá el dinamismo de la actividad económica y compensará, en parte, el impacto que tendría el evento climático sobre algunos sectores productivos.

La revisión al alza sorprende porque incorpora un escenario de mayor riesgo climático respecto al reporte anterior. Aun así, el ente emisor sostiene que la economía peruana cuenta con fundamentos que le permitirán mantener un crecimiento por encima de su potencial durante 2026 y 2027, aunque advierte que el panorama no está exento de riesgos externos e internos.

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PBI: demanda privada y sectores no primarios sostendrán el crecimiento

El principal respaldo de la nueva proyección del BCRP es el desempeño de la demanda interna. Según el Reporte de Inflación, el consumo privado y la inversión privada continuarán impulsando la actividad económica durante los próximos trimestres, favorecidos por una inflación controlada, mejores condiciones financieras y la recuperación gradual de la confianza empresarial.

A ello se suma el mayor dinamismo esperado de los sectores no primarios, como comercio, servicios, construcción y manufactura no vinculada a recursos naturales. Estos rubros compensarían parcialmente la desaceleración que podría registrarse en actividades como pesca y agricultura si se materializan los efectos del Fenómeno El Niño Costero.

Con ello, el BCRP proyecta que el PBI crecerá 3,4% en 2026 y 3,2% en 2027, tasas superiores al potencial estimado para la economía peruana.

La proyección de crecimiento del PBI para 2026 incorpora un menor desempeño de los sectores primarios.

El Niño Costero sigue siendo el principal riesgo para la economía

Aunque el banco central elevó su previsión de crecimiento, el escenario base incorpora un supuesto que hasta hace unos meses no figuraba con esa intensidad: la ocurrencia de un Fenómeno El Niño Costero fuerte.

La entidad reconoce que este evento podría afectar la producción agropecuaria y pesquera, alterar las cadenas logísticas y generar mayores presiones sobre los precios de algunos alimentos. Aun así, estima que estos impactos serían transitorios y que el dinamismo del resto de la economía permitiría sostener el crecimiento previsto.

A este riesgo se suman otros factores externos, como la incertidumbre sobre el crecimiento de las principales economías del mundo, la evolución de las tensiones comerciales y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, elementos que podrían influir sobre las exportaciones y las decisiones de inversión.

Pese a ello, el BCRP sostiene que el Perú mantiene fortalezas macroeconómicas que le permiten enfrentar un contexto internacional más complejo con mayor resiliencia que otros países de la región.

Inflación volvería a la meta y el déficit fiscal continuaría reduciéndose

El reporte también mantiene una perspectiva favorable para los principales indicadores macroeconómicos. El BCRP estima que la inflación cerrará 2026 en 3,8% debido al efecto temporal del Fenómeno El Niño Costero sobre algunos alimentos, pero prevé que retornará al 2% durante 2027, ubicándose nuevamente en el centro del rango meta.

En el plano fiscal, el banco central proyecta que el déficit público bajará a 1,8% del PBI este año y a 1,5% en 2027, lo que apunta a una mejora gradual de las cuentas del Estado. Con ese escenario, el ente emisor considera que el crecimiento económico, una inflación que vuelve a su rango meta y una mayor disciplina fiscal ayudarían a sostener la estabilidad macroeconómica, en un contexto internacional que sigue siendo incierto.