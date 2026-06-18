La UNI fuera del ranking QS World 2027: esta es la única universidad pública del Perú que figura entre las mejores 1.000 del mundo
Este ranking, reconocido globalmente, evalúa indicadores como reputación académica, empleabilidad de egresados y sostenibilidad, reflejando la calidad de las instituciones educativas.
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El ranking QS World University Rankings 2027 volvió a posicionar a varias universidades peruanas entre las instituciones de educación superior más destacadas del planeta. Sin embargo, una de las principales sorpresas de la nueva edición fue la ausencia de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que no figura entre las universidades clasificadas por QS este año.
De acuerdo con los resultados publicados, la única universidad pública peruana que logró ubicarse dentro del grupo de las 1.000 mejores del mundo fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La denominada “Decana de América” apareció en el rango 951-1000, consolidándose como la única institución estatal del país en alcanzar esta posición dentro del prestigioso listado internacional.
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San Marcos lidera entre las universidades públicas peruanas
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ubicó en el rango 951-1000 del QS World University Rankings 2027, siendo la única universidad pública peruana incluida dentro de las primeras mil posiciones.
La clasificación evalúa distintos indicadores relacionados con reputación académica, producción científica, empleabilidad de los egresados, experiencia de aprendizaje, sostenibilidad e internacionalización. Gracias a estos criterios, San Marcos logró mantener presencia en una de las mediciones universitarias más reconocidas a nivel global.
La ausencia de la UNI en esta edición ha generado atención debido al reconocimiento histórico de la institución en áreas de ingeniería y ciencias aplicadas, especialmente dentro del ámbito nacional.
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Universidades peruanas mejor ubicadas en el ranking QS 2027
La universidad peruana con mejor desempeño en el ranking fue la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que alcanzó el puesto 357 a nivel mundial y obtuvo una puntuación general de 41.4.
El listado de universidades peruanas consideradas en la clasificación quedó conformado de la siguiente manera:
|Universidad
|Posición QS World 2027
|Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
|357
|Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
|951-1000
|Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
|1001-1200
|Universidad Científica del Sur
|1201-1400
|Universidad de Lima
|1201-1400
|Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
|1401+
La PUCP se mantiene como la institución peruana mejor posicionada en la clasificación internacional, mientras que San Marcos continúa liderando entre las universidades públicas del país.
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Esto evalúa el ranking QS World University Rankings
El QS World University Rankings es elaborado anualmente por la consultora británica Quacquarelli Symonds y analiza miles de universidades de todo el mundo.
Entre los principales indicadores considerados destacan la reputación académica, la reputación entre empleadores, las citas científicas por docente, la experiencia de aprendizaje, el impacto de la investigación, la sostenibilidad y el nivel de internacionalización de cada institución.