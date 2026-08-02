Vientos Paracas derriban techos, árboles y paneles en Pisco: ráfagas de 42 km/h causan graves daños
En la institución educativa Miguel Grau, el techo del patio colapsó, pero no se reportaron heridos. La caída de estructuras bloqueó calles en la ciudad debido al fuerte clima en Ica.
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Los fuertes vientos Paracas causaron diversos daños este domingo en la provincia de Pisco, región Ica, al derribar techos, árboles y paneles publicitarios en distintos sectores. El fenómeno alcanzó ráfagas de hasta 42 kilómetros por hora, generando además densas nubes de polvo que redujeron la visibilidad en calles, viviendas y carreteras.
Uno de los incidentes más importantes ocurrió en la institución educativa Miguel Grau, ubicada en el sector La Alameda, donde el techo metálico del patio principal colapsó debido a la fuerza del viento. La subdirectora del plantel, Evelyn Román, informó que no se registraron heridos porque los estudiantes y docentes estaban de vacaciones de medio año.
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Árboles y paneles caídos en Pisco
La emergencia también provocó la caída de árboles y estructuras publicitarias que bloquearon temporalmente algunas vías de Pisco. Personal de la Municipalidad y de la Policía Nacional realizó labores para retirar los escombros y restablecer el tránsito vehicular, mientras que vecinos reportaron una importante acumulación de polvo en viviendas y avenidas.
En el distrito de Paracas, las condiciones meteorológicas obligaron a suspender temporalmente los paseos turísticos hacia las islas Ballestas y otras actividades marítimas, debido a la baja visibilidad y al riesgo para las embarcaciones.
Recomendaciones para la población en Ica
El Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) recomendó a la población evitar permanecer cerca de árboles, muros deteriorados y paneles publicitarios con riesgo de colapso. Asimismo, las autoridades de salud aconsejaron el uso de mascarillas a personas con enfermedades respiratorias para reducir la exposición al polvo suspendido en el ambiente.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los vientos Paracas continuarán afectando la costa de la región Ica durante los próximos días. El organismo advirtió que las ráfagas de intensidad variable se mantendrán hasta el miércoles, por lo que exhortó a la población a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a los reportes oficiales.