HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Vientos Paracas derriban techos, árboles y paneles en Pisco: ráfagas de 42 km/h causan graves daños

En la institución educativa Miguel Grau, el techo del patio colapsó, pero no se reportaron heridos. La caída de estructuras bloqueó calles en la ciudad debido al fuerte clima en Ica.

Fuertes vientos Paracas causaron daños en Pisco, Ica, derribando techos y árboles este domingo. Las ráfagas alcanzaron 42 km/h, generando polvo y reduciendo la visibilidad en la zona.
Fuertes vientos Paracas causaron daños en Pisco, Ica, derribando techos y árboles este domingo. Las ráfagas alcanzaron 42 km/h, generando polvo y reduciendo la visibilidad en la zona. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los fuertes vientos Paracas causaron diversos daños este domingo en la provincia de Pisco, región Ica, al derribar techos, árboles y paneles publicitarios en distintos sectores. El fenómeno alcanzó ráfagas de hasta 42 kilómetros por hora, generando además densas nubes de polvo que redujeron la visibilidad en calles, viviendas y carreteras.

Uno de los incidentes más importantes ocurrió en la institución educativa Miguel Grau, ubicada en el sector La Alameda, donde el techo metálico del patio principal colapsó debido a la fuerza del viento. La subdirectora del plantel, Evelyn Román, informó que no se registraron heridos porque los estudiantes y docentes estaban de vacaciones de medio año.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
larepublica.pe

PUEDES VER: Mincetur: piloto de avioneta siniestrada en Nasca reportó una presunta falla antes del accidente que dejó 13 muertos

lr.pe

Árboles y paneles caídos en Pisco

La emergencia también provocó la caída de árboles y estructuras publicitarias que bloquearon temporalmente algunas vías de Pisco. Personal de la Municipalidad y de la Policía Nacional realizó labores para retirar los escombros y restablecer el tránsito vehicular, mientras que vecinos reportaron una importante acumulación de polvo en viviendas y avenidas.

En el distrito de Paracas, las condiciones meteorológicas obligaron a suspender temporalmente los paseos turísticos hacia las islas Ballestas y otras actividades marítimas, debido a la baja visibilidad y al riesgo para las embarcaciones.

PUEDES VER: ¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

lr.pe

Recomendaciones para la población en Ica

El Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL) recomendó a la población evitar permanecer cerca de árboles, muros deteriorados y paneles publicitarios con riesgo de colapso. Asimismo, las autoridades de salud aconsejaron el uso de mascarillas a personas con enfermedades respiratorias para reducir la exposición al polvo suspendido en el ambiente.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los vientos Paracas continuarán afectando la costa de la región Ica durante los próximos días. El organismo advirtió que las ráfagas de intensidad variable se mantendrán hasta el miércoles, por lo que exhortó a la población a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atenta a los reportes oficiales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Nasca: Identifican a 11 turistas y dos tripulantes de fatídica avioneta

Nasca: Identifican a 11 turistas y dos tripulantes de fatídica avioneta

LEER MÁS
Violencia no para en Fiestas Patrias: asesinan a suboficial de la PNP en licorería de Pisco

Violencia no para en Fiestas Patrias: asesinan a suboficial de la PNP en licorería de Pisco

LEER MÁS
Miraflores: Rinden homenaje a nuestra bebida bandera por el Día Nacional del Pisco

Miraflores: Rinden homenaje a nuestra bebida bandera por el Día Nacional del Pisco

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

¿Qué le pasó a los pilotos y a la avioneta que se estrelló en Nasca?

LEER MÁS
Mincetur: piloto de avioneta siniestrada en Nasca reportó una presunta falla antes del accidente que dejó 13 muertos

Mincetur: piloto de avioneta siniestrada en Nasca reportó una presunta falla antes del accidente que dejó 13 muertos

LEER MÁS
Desde hoy la PNP multará con S/550 a conductores de motos eléctricas por invadir ciclovías

Desde hoy la PNP multará con S/550 a conductores de motos eléctricas por invadir ciclovías

LEER MÁS
Lluvia en Lima: distritos amanecieron con calles inundadas y tránsito afectado por pistas resbalosas

Lluvia en Lima: distritos amanecieron con calles inundadas y tránsito afectado por pistas resbalosas

LEER MÁS
Tragedia en Nasca: confirman la muerte de los 13 pasajeros de la avioneta que se estrelló en Ica

Tragedia en Nasca: confirman la muerte de los 13 pasajeros de la avioneta que se estrelló en Ica

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025