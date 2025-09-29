HOYSuscripcion LR Focus

Por primera vez, 4 universidades peruanas figuran en el nuevo top 100 del QS World University Rankings 2026

El QS World University Rankings 2026 destaca la aparición por primera vez de cuatro universidades peruanas en el top 100, con la Pontificia Universidad Católica del Perú liderando en el 15.º puesto en la región.

Cuatro universidades peruanas están dentro del top 100. Foto: Composición LR
Cuatro universidades peruanas están dentro del top 100. Foto: Composición LR

El QS World University Rankings 2026, reconocido como uno de los más influyentes en el ámbito de la educación superior, evalúa y clasifica a las instituciones educativas más destacadas a nivel mundial y regional. Este prestigioso ranking considera diversos factores, entre los que se incluyen la calidad académica, la infraestructura disponible y la empleabilidad de los graduados. De acuerdo con su última actualización, la cual será publicada el 1 de octubre, cuatro universidades peruanas figuran en el top 100 por primera vez.

La principal universidad del Perú que mantiene su 15.º puesto en la región y el primero en nuestro país es la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su alta calificación se debe a su posición en las categorías de reputación académica y entre los empleadores, donde ocupa el puesto 11 y 10, respectivamente. En total son 25 universidades peruanas las que figura en la clasificación de este 2026, frente a las 22 del anterior ranking. Debido a estas actualizaciones, dentro del top 100 hay 4 casas de estudio de nuestro país.

PUEDES VER: Top 5 universidades públicas del Perú que encabezan el ranking Sunedu 2025

Cuatro universidades peruanas figuran en el top 100 del QS World University Rankings 2026

Dentro de la actualización que hubo en el actual QS World University Rankings 2026, cinco universidades peruanas subieron de puesto, tres bajaron y 14 se mantienen estables en su posición. De esta manera, la Universidad de Lima entró en el top 100, subiendo siete puestos hasta el 94. A continuación, te precisamos los puestos de las 4 casas de estudio con posición más alta en el ranking:

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): Se mantiene en su 15.º puesto. También es la institución con mejor desempeño de Perú en el indicador Red Internacional de Investigación, ocupando el puesto 46, por delante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 68, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)en el puesto 96.
  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM): Subió 3 posiciones y ahora es el puesto 44º. Su posición en reputación académica y reputación entre empleadores, 29 y 33 respectivamente, impulsa su alta posición, mientras que la red internacional de investigación (68) y el impacto web son áreas de fortaleza.
  • Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH): Bajó 10 posiciones y ahora es el puesto 70º. La UPCH sube 10 puestos en reputación académica hasta el puesto 79 en la región y, aunque cae en otras áreas, sigue ocupando puestos altos en relación profesor-alumno (41), citas por artículo (61), reputación entre los empleadores (86) y red internacional de investigación (96).
  • Universidad de Lima: Subió 7 posiciones y ahora ocupa el puesto 94º dentro del top 100. Además, ha mejorar en red internacional de investigación (IRN), ratio profesor/alumno y citas por artículo.

Cabe resaltar que hay tres nuevas universidades que se incorporan en el ranking general, es decir, en el rango 401+. Estas son: la Universidad Autónoma del Perú, la Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad Tecnológica del Perú.

PUEDES VER: Las 5 universidades públicas que ocupan los últimos lugares en el ranking de la Sunedu

lr.pe

Las nueve universidades peruanas que se encuentran en el top 200

Universidades peruanas dentro del ranking 200. Foto: QS

Universidades peruanas dentro del ranking 200. Foto: QS

Perú ha sido uno de los países en los que se ha registrado mayores cambios, pues son nueve universidades las que se encuentran entre las 200 mejores, incluidas dos entre las 50 mejores. Cabe destacar que la Universidad de Lima entra en el top 100, subiendo siete puestos hasta el 94, mientras que la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) registra el mayor ascenso, subiendo 14 puestos hasta el 120.

