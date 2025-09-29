El QS World University Rankings 2026, reconocido como uno de los más influyentes en el ámbito de la educación superior, evalúa y clasifica a las instituciones educativas más destacadas a nivel mundial y regional. Este prestigioso ranking considera diversos factores, entre los que se incluyen la calidad académica, la infraestructura disponible y la empleabilidad de los graduados. De acuerdo con su última actualización, la cual será publicada el 1 de octubre, cuatro universidades peruanas figuran en el top 100 por primera vez.

La principal universidad del Perú que mantiene su 15.º puesto en la región y el primero en nuestro país es la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su alta calificación se debe a su posición en las categorías de reputación académica y entre los empleadores, donde ocupa el puesto 11 y 10, respectivamente. En total son 25 universidades peruanas las que figura en la clasificación de este 2026, frente a las 22 del anterior ranking. Debido a estas actualizaciones, dentro del top 100 hay 4 casas de estudio de nuestro país.

Cuatro universidades peruanas figuran en el top 100 del QS World University Rankings 2026

Dentro de la actualización que hubo en el actual QS World University Rankings 2026, cinco universidades peruanas subieron de puesto, tres bajaron y 14 se mantienen estables en su posición. De esta manera, la Universidad de Lima entró en el top 100, subiendo siete puestos hasta el 94. A continuación, te precisamos los puestos de las 4 casas de estudio con posición más alta en el ranking:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): Se mantiene en su 15. º puesto. También es la institución con mejor desempeño de Perú en el indicador Red Internacional de Investigación, ocupando el puesto 46, por delante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 68, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)en el puesto 96.

Cabe resaltar que hay tres nuevas universidades que se incorporan en el ranking general, es decir, en el rango 401+. Estas son: la Universidad Autónoma del Perú, la Universidad Privada San Juan Bautista y la Universidad Tecnológica del Perú.

Las nueve universidades peruanas que se encuentran en el top 200

Universidades peruanas dentro del ranking 200. Foto: QS

Perú ha sido uno de los países en los que se ha registrado mayores cambios, pues son nueve universidades las que se encuentran entre las 200 mejores, incluidas dos entre las 50 mejores. Cabe destacar que la Universidad de Lima entra en el top 100, subiendo siete puestos hasta el 94, mientras que la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) registra el mayor ascenso, subiendo 14 puestos hasta el 120.

