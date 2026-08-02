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Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Revisa el horario del partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Liga 1/composición LR
Sporting Cristal y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Liga 1/composición LR
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Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO juegan HOY domingo 2 de agosto, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo y contará con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la caída por 2-1 ante Melgar en Arequipa y tras la eliminación en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal buscará volver al triunfo cuando reciba a Juan Pablo II, equipo que buscará dar la sorpresa en su visita a Lima. El cuadro visitante sabe que de ganar podría ubicarse en los primeros lugares del Clausura.

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

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¿Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horario Sporting Cristal vs Juan Pablo II

El duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II se disputará este domingo 2 de agosto, desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

Sporting Cristal y Juan Pablo II disputarán este encuentro en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

PUEDES VER: "Renuncia, Infantino": UEFA exige la salida del presidente de la FIFA

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Pronóstico de Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Sporting Cristal sobre Juan Pablo II.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,20), gana Juan Pablo II (11,00)
  • Betano: gana Sporting Cristal (1,29), empate (6,30), gana Juan Pablo II (11,25)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (1,25), empate (5,50), gana Juan Pablo II (11,00)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,55), gana Juan Pablo II (10,10)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (1,25), empate (5,75), gana Juan Pablo II (10,25)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (1,28), empate (6,00), gana Juan Pablo II (9,50).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Bragantino 1-0 Sporting Cristal | 29.07.26
  • Melgar 2-1 Sporting Cristal | 25.07.26
  • Sporting Cristal 0-0 Bragantino | 22.07.26
  • Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | 17.07.26
  • Sporting Cristal 1-1 Tacna Heroica | 11.07.26

Últimos partidos de Juan Pablo II

  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
  • FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II | 17.07.26
  • Comerciantes Unidos 0-0 Juan Pablo II | 27.06.26
  • Juan Pablo II 0-0 ADA Jaen | 20.06.26
  • Deportivo Garcilaso 4-1 Juan Pablo II | 30.05.26
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