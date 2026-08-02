Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026
Revisa el horario del partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo.
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Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO juegan HOY domingo 2 de agosto, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo y contará con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la caída por 2-1 ante Melgar en Arequipa y tras la eliminación en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal buscará volver al triunfo cuando reciba a Juan Pablo II, equipo que buscará dar la sorpresa en su visita a Lima. El cuadro visitante sabe que de ganar podría ubicarse en los primeros lugares del Clausura.
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¿Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II?
El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Horario Sporting Cristal vs Juan Pablo II
El duelo entre Sporting Cristal y Juan Pablo II se disputará este domingo 2 de agosto, desde las 11.00 a. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 10.00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
¿En qué estadio juegan Sporting Cristal vs Juan Pablo II?
Sporting Cristal y Juan Pablo II disputarán este encuentro en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.
Pronóstico de Sporting Cristal vs Juan Pablo II
Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Sporting Cristal sobre Juan Pablo II.
- Betsson: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,20), gana Juan Pablo II (11,00)
- Betano: gana Sporting Cristal (1,29), empate (6,30), gana Juan Pablo II (11,25)
- Bet365: gana Sporting Cristal (1,25), empate (5,50), gana Juan Pablo II (11,00)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,55), gana Juan Pablo II (10,10)
- Caliente: gana Sporting Cristal (1,25), empate (5,75), gana Juan Pablo II (10,25)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (1,28), empate (6,00), gana Juan Pablo II (9,50).
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