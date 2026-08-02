Keiko Fujimori: "A Perú le conviene participar en el Escudo de las Américas"

Keiko Fujimori visitó el Vraem y declaró sobre sus primeras medidas para combatir la criminalidad. Foto: Presidencia.

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La presidenta Keiko Fujimori reiteró su interés de que Perú forme parte del Escudo de las Américas. El último sábado 1 de agosto, la mandataria aseguró que al país le conviene la cooperación internacional que promueve Donald Trump para la lucha contra la criminalidad.

“Al Perú nos conviene participar, y creo que los países que ya forman parte van a estar interesados en que el Perú pueda contribuir con información (…) el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información ”, dijo Keiko Fujimori durante su visita al Vraem.

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La mandataria señaló, además, que conversó con Marco Rubio, secretario de Estado de los EE. UU. y le transmitió su interés para concretar la iniciativa de su nuevo Gobierno.

“Él me llamó para felicitar la juramentación y el nuevo inicio de gobierno, y en esta conversación le transmití el interés de nuestro país de formar parte del Escudo de las Américas”, expresó.

El canciller Carlos Espá también confirmó que Perú avanza para incorporarse al Escudo de las Américas.

“La cancillería peruana reforzará su papel articulador para fortalecer la cooperación con los países vecinos y nuestros principales socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad. Continuaremos los avances alcanzados con el Compromiso Regional de Santiago y, como ha señalado nuestra presidenta, nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, indicó Espá.

"La lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción (…) Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico", agregó.