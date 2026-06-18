La Pontificia Universidad Católica del Perú se posiciona entre las mejores de América Latina, aunque no lidera el ranking 2027 en la región. | Composición LR/AFP/QS World University Rankings 2027

La Pontificia Universidad Católica del Perú se posiciona entre las mejores de América Latina, aunque no lidera el ranking 2027 en la región. | Composición LR/AFP/QS World University Rankings 2027

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El QS World University Rankings 2027 evaluó el desempeño de más de 1.500 instituciones de educación superior a nivel global. Esta prestigiosa clasificación de Quacquarelli Symonds analiza variables clave como la reputación académica, la empleabilidad, el impacto de la investigación y la internacionalización.

En el caso de América Latina, la región conserva una presencia relevante frente a competidores de Europa y Norteamérica gracias al avance de sus centros de estudios privados. Perú destaca en este mapa académico mediante la Pontificia Universidad Católica del Perú, entidad que reafirma su posicionamiento sostenido entre las mejores de la zona, aunque no lidera el ranking regional.

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¿Cuáles son las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según ranking de QS 2027?

Instituciones de Chile, México, Colombia y el Perú encabezan el listado de los centros de educación superior privados con mayor prestigio en la región, pues sobresalen especialmente por su reputación académica y resultados de empleabilidad.

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) — puesto 119 mundial

Tecnológico de Monterrey (México) — puesto 188 mundial

Universidad de los Andes (Colombia) — puesto 233 mundial

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP (Perú) — puesto 357 mundial

— puesto 357 mundial Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) — puesto 395 mundial

La PUCP logra ser la cuarta mejor universidad privada de América Latina. Foto: QS World University Rankings 2027

Ranking QS 2027: ¿cuál es la mejor universidad privada del mundo?

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encabeza el QS World University Rankings 2027 gracias a su desempeño sobresaliente en innovación tecnológica y reputación internacional. Esta casa privada de educación superior ratificó su liderazgo global por encima de otros centros de élite como Stanford, Oxford y Harvard.

La mejor universidad del mundo, según ranking de QS 2027, es privada y se llama MIT.

Ubicado en Cambridge, Estados Unidos, ese centro privado destaca por un enfoque intensivo en ciencias, ingeniería y matemáticas. Su modelo educativo prioriza la resolución de problemas reales junto con la integración del desarrollo industrial, lo que lo consolida como un referente en emprendimiento y producción científica.

El proceso de admisión de la entidad posee un nivel de exigencia sumamente elevado, por lo que requiere expedientes académicos impecables, ensayos y aptitudes de liderazgo. De acuerdo con la propia universidad, el perfil idóneo corresponde a estudiantes capaces de “expandir el conocimiento y servir al mundo”, una premisa que orienta su impacto social.