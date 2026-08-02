Nueva convocatoria para Beca 18: así puedes acceder a una de las 2.000 vacantes hasta el 9 de agosto

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una nueva oportunidad para postular a la Beca 18 se encuentra disponible. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que los preseleccionados de la convocatoria 2026 ya pueden postular al cuarto momento del concurso para acceder a una de las 2.000 vacantes y estudiar una carrera universitaria o técnica con todos los gastos cubiertos por el Estado.

La convocatoria se habilitó luego de que se aprobara la Ley N.° 32732, que autorizó un crédito suplementario en el presupuesto del sector público y permitió habilitar los recursos necesarios para este concurso. La nueva posibilidad está dirigida a quienes no lograron obtener la beca en el primer, segundo o tercer momento de la convocatoria.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Plazos, enlace y requisitos para postular al cuarto momento de la Beca 18 del Pronabec

Las postulaciones iniciaron el viernes 31 de julio y estarán abiertas hasta las 11.59 p. m. del domingo 9 de agosto. El proceso es virtual y gratuito a través del módulo de la página oficial del concurso. Para acceder a la plataforma, solo debes hacer clic en este enlace.

En esta convocatoria, pueden participar solo los postulantes preseleccionados, quienes obtuvieron los puntajes más altos en la primera etapa del concurso. Además, deben haber culminado la educación secundaria, contar con una admisión vigente a una institución de educación superior, sede y carrera elegibles para iniciar estudios en los periodos académicos 2026-I y 2026-II, entre otros requisitos.

¿Cómo se evalúa la postulación de los aspirantes a la Beca 18?

La selección de los nuevos becarios se realizará en estricto orden de mérito, priorizando el alto rendimiento académico y la elección de carreras vinculadas con las necesidades del desarrollo del país y de las regiones.

La Beca 18 cubre costos académicos y no académicos, como matrícula y pensión de estudios, así como alimentación, alojamiento, movilidad local, entre otros. Asimismo, en todas las modalidades, excepto en la categoría Hijos de Docentes, se financian materiales de estudio, curso de inglés, una laptop y el transporte interprovincial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.