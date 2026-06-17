Descubren un socavón clandestino en el cerro Quilish: minería ilegal amenaza la principal fuente de agua de Cajamarca

La DREM investiga a los responsables, quienes operaban sin autorización y sin Registro Integral de Formalización Minera. | Foto: Andina

La DREM investiga a los responsables, quienes operaban sin autorización y sin Registro Integral de Formalización Minera. | Foto: Andina

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La minería ilegal vuelve a generar preocupación en Cajamarca. Autoridades regionales detectaron actividades clandestinas en el cerro Quilish, considerado el principal colchón acuífero de la ciudad y una de las zonas más importantes para el abastecimiento de agua potable en la región.

Durante una inspección realizada por especialistas de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), se encontró un socavón de aproximadamente 40 metros de profundidad, además de otros dos puntos donde se habrían realizado perforaciones ilegales. El hallazgo ocurrió tras denuncias difundidas por residentes y usuarios en redes sociales sobre movimientos sospechosos en la zona.

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Hallan socavón de 40 metros y perforaciones clandestinas

El director regional de Energía y Minas de Cajamarca, Víctor Cusquisiban Fernández, informó que la intervención permitió confirmar la existencia de trabajos mineros no autorizados dentro de un área considerada estratégica para la conservación de los recursos hídricos.

Según explicó, además del socavón principal, los especialistas identificaron otros sectores donde se habían realizado labores de prospección minera sin autorización.

'El cerro Quilish es un lugar emblemático y el principal colchón acuífero de Cajamarca. Allí nacen las fuentes de agua que abastecen a las comunidades aledañas y a la ciudad', señaló el funcionario a la Agencia Andina.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los responsables habrían ingresado a la zona aproximadamente hace tres meses para realizar estas actividades.

Autoridades encuentran campamento y herramientas

En una segunda inspección, en la que participaron representantes de diversas instituciones, efectivos de la Policía Nacional y miembros de la comunidad, se ubicó un pequeño campamento improvisado, herramientas de trabajo y sacos con material extraído. Aunque no se encontraron trabajadores en el lugar, las autoridades sostienen que existen suficientes indicios para confirmar la presencia de minería ilegal.

Cusquisiban precisó que los involucrados no cuentan con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ni han iniciado procedimientos para desarrollar actividades extractivas de manera legal. Por ello, la DREM remitió el informe correspondiente a las entidades competentes para que adopten las acciones administrativas y legales necesarias.

Buscan identificar a los responsables

Como parte de las investigaciones, la Dirección Regional de Energía y Minas solicitó al Programa de Titulación de Tierras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) información sobre la propiedad del terreno donde se detectaron las perforaciones.

El objetivo es determinar responsabilidades e iniciar los procedimientos sancionadores correspondientes contra quienes permitieron o ejecutaron las actividades ilegales.

La situación genera especial preocupación debido a la importancia histórica y ambiental del cerro Quilish. Hace más de dos décadas, este lugar fue escenario de una fuerte movilización ciudadana que rechazó proyectos extractivos por considerar que ponían en riesgo una de las principales fuentes de agua de Cajamarca.