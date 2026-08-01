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Diputado Julián Pérez Mallqui rechaza imputaciones por violencia familiar y seguirá siendo investigado en libertad

Tras ser denunciado por su expareja por presunta agresión física y psicológica, el parlamentario de Juntos por el Perú afrontará el proceso en libertad y señaló que seguirá colaborando con las investigaciones.

Diputado Julián Pérez Mallqui rechaza imputaciones por violencia familiar y seguirá siendo investigado en libertad
Diputado Julián Pérez Mallqui rechaza imputaciones por violencia familiar y seguirá siendo investigado en libertad | Foto: Joel Robles
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Tras permanecer 48 horas detenido en la comisaría de San Miguel, el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, rechazó las acusaciones por violencia familiar luego de recuperar su libertad.

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"Rechazo profundamente todo lo que se me ha inculcado por agresión psicológica, y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría", indicó el diputado. Asimismo, Pérez Mallqui manifestó que continuará con las diligencias en curso. "He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora, y seguiré colaborando".

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En paralelo a las diligencias policiales y fiscales, se conoció que la Comisión de Ética del Congreso investigará al diputado Julián Pérez apenas quede instalada, según lo señaló Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras darse a conocer la denuncia en contra del actual diputado.

Antecedentes del legislador y la denuncia por agresión

El congresista por Cusco llegó al Parlamento con un historial de sentencias registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su hoja de vida detalla condenas previas por lesiones culposas, falsa declaración en procedimientos administrativos y un caso previo de violencia familiar, las cuales suman cerca de ocho años de penas.

Además, se sumó la intervención policial que motivó su reciente detención en la comisaría de San Miguel. El diputado Julián Pérez fue denunciado por su expareja por presunta agresión física y psicológica, por lo que fue detenido en la mañana del pasado 30 de junio.

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