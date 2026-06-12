La Contraloría General detectó irregularidades en la ampliación del sistema de agua potable de la Universidad Nacional de Jaén, proyecto que costó S/17,2 millones. | Contraloría

La Contraloría General detectó irregularidades en la ampliación del sistema de agua potable de la Universidad Nacional de Jaén, proyecto que costó S/17,2 millones. | Contraloría

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La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la Universidad Nacional de Jaén en Cajamarca, valorizada en S/17,2 millones. El proyecto busca beneficiar a 2.669 estudiantes.

Según el Informe de Visita de Control N.° 006-2026-OCI, realizado entre el 6 y el 22 de mayo, la casa de estudios habría efectuado pagos por partidas valorizadas en su totalidad, pese a que algunos trabajos no se habían ejecutado o presentaban avances parciales.

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Irregularidades: trabajos no realizados fueron pagados en Cajamarca

El órgano de control precisó que entre las partidas observadas figuran trabajos de carpintería metálica, pisos y pavimentos, así como accesorios previstos en el diseño del reservorio, los cuales fueron pagados íntegramente pese a no estar concluidos.

Asimismo, la Contraloría advirtió que componentes como tapas metálicas sanitarias, cerco perimétrico, veredas de concreto, tuberías, válvulas de compuerta y uniones universales fueron valorizados pese a registrar ejecución parcial.

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Contraloría pone a Universidad de Jaén bajo la lupa

Otro de los hallazgos fue la presencia de puntos de deflexión en la losa de concreto armado de la cisterna, lo que ha generado acumulación de agua. Esta situación podría provocar filtraciones, deterioro progresivo de la estructura y corrosión del acero de refuerzo, lo que compromete la calidad y vida útil de la infraestructura.

Los resultados fueron comunicados al titular de la universidad para que adopte medidas correctivas y preventivas que garanticen la adecuada ejecución de la obra.

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