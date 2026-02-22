22 ríos y sus afluentes están contaminados por la minería ilegal

Minutos antes de aterrizar en Puerto Maldonado, conocida como la capital de la biodiversidad del Perú, el paisaje se vuelve verde. Debajo, la imponente selva. Es el corazón de la Amazonía peruana, en Madre de Dios. La atraviesan varios ríos, grandes y caudalosos, que, a falta de carreteras, conectan entre sí a múltiples poblados y comunidades nativas.

Sin embargo, a lo largo de estos y otros cauces Amazónicos pueden verse los estragos de las actividades humanas: veintidós ríos impactados por la minería ilegal en 32 distritos de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, según un estudio de Unidos por el Bosque de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)–Perú.

Zonas deforestadas y pantanosas, con charcos llenos de mercurio, se vuelven cada vez más comunes.

Son resultado del paso de las retroexcavadoras que buscan insaciablemente oro entre el suelo y el fondo de estos ríos que generan entre el 16% y el 20% de agua dulce del planeta, contienen el 25% de la biodiversidad terrestre, más especies de peces que cualquier otro sistema fluvial, 6 mil especies de animales y al menor 40 mil especies de plantas. No es casualidad que cada tres días se descubra una nueva, señala el Fondo de Vida Silvestre de la WWF.

La referida Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible-FCDS Perú, alerta sobre la presencia de actividad minera ilegal nada menos que en 22 ríos Amazónicos, algunos de los cuales están agonizando, y las comunidades que lo habitan se sienten igual o peor que antes.

La llegada de ‘las máquinas’, como llaman los comuneros a las retroexcavadoras y dragas que hacen minería ilegal en las cuencas, ha transformado la vida, el territorio y la cultura de quienes han convivido ancestralmente con estas tierras, provocando una crisis sin precedentes.

Antes las familias se dedicaban a la minería artesanal de subsistencia, ahora, sin otras posibilidades de sustento, responden a los intereses de los dueños de los embalses mineros, en su mayoría vinculados a mafias.

Ríos contaminados por mercurio

Las cicatrices que la minería ilegal deja en la cuenca de los ríos se pueden ver desde el aire o desde embarcaciones. Riberas desnudas de vegetación, montañas de piedras en la mitad del cauce, retroexcavadoras destruyendo el lecho del río, campamentos mineros improvisados con palos y polisombra en las orillas y los conocidos ‘dragones’ (dragas de succión que remueven los sedimentos del río en busca de oro) hacen parte del paisaje de los más afectados por este fenómeno.

En Loreto los ríos envenenados son Marañón, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche y Yaguas; mientras que en Amazonas las más afectadas son Santiago y Cenepa.

En Cajamarca el río Chinchipe es devastado por dragas y maquinaria pesada; mientras que en San Martín/Huánuco el río Huallaga en el más afectado. También en Huánuco la minería ilegal afecta los ríos Pachitea y Yuyapichis, en tanto en Pasco el río Pozuzo; y en Ucayali las cuencas Abujao y Aguaytía también están siendo envenenadas.

Finalmente, en Madre de Dios, los estragos son alarmantes en los ríos Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri y Pariamanu.

Según un informe del Proyecto MAAP, el río Nanay (Loreto), y los ríos Cenepa y Santiago (Amazonas), son los ríos amazónicos más impactados por la actividad minera de oro debido al alto número de dragas mineras identificadas en estos ríos.

A lo largo del río Nanay, se han identificado 841 dragas mineras en el periodo 2017-2025, de las cuales 275 dragas mineras (32 % del total) se han identificado en el año 2025. Además, la operación de las dragas mineras en el río Nanay se ha localizado en comunidades indígenas, así como en el Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira.

En los ríos Cenepa y Santiago, las dragas se han incrementado en los últimos años, donde se han registrado 137 y 51, entre los años 2022–2025, respectivamente. Asimismo, estas herramientas se han localizado en zonas aledañas a comunidades indígenas en la región Amazonas.

“Dos mil personas en peligro”

Julio Cusurichi, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), manifiesta que las consecuencias son fatales para las 2.000 personas que viven en las diez comunidades nativas a las se han otorgado concesiones mineras en Madre de Dios.

“En los últimos años, en las muestras de cabello que ha sacado una universidad de Estados Unidos, hemos visto que la mayor parte de los pueblos indígenas hemos tenido mercurio por encima de los límites permisibles”, explica a La República recalcando las afectaciones a las mujeres embarazadas.

“Los niños nacen con algunos problemas de salud”, critica el dirigente indígena del pueblo shipibo, recordando que “desde el año 2002 ha habido un incremento masivo de concesiones mineras dentro de los territorios de las comunidades nativas”.

“La minería ilegal ha traído una serie de problemas al interior de las comunidades, del núcleo familiar, entre hermanos, entre vecinos. Ha traído enfermedades y ha sedimentado el río, pero también lo ha envenenado con mercurio”, asegura.

Hasta mediados del año 2025, la deforestación por minería de oro ha alcanzado una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú, donde la región Madre de Dios ha concentrado la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total). Además, las regiones Huánuco y Puno han presentado valores considerables de deforestación por minería, donde se identificaron 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.

En total, se estima una afectación de 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en la Amazonía Peruana por la actividad minera de oro.

Defensa de territorios

En enero el Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario de Nazareth, liderado por el Pamuk Roger Yampis, junto al Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, presidido por Diógenes Samekash Chiwan, y en coordinación con el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), logró desalojar a foráneos que se habían instalado ilegalmente con dragas en el territorio comunal de la comunidad nativa de Temashnum.

La intervención se realizó en las playas del territorio comunal, donde se identificó la presencia de dragas utilizadas para actividades de minería ilegal, una práctica que representa una grave amenaza para el territorio, los ríos y la vida de las comunidades awajún.

El Pamuk Roger Yampis advirtió sobre el incremento de intentos de invasión por parte de mineros ilegales y dejó clara la posición de la comunidad frente a estos hechos.

“Es cierto que los mineros ilegales cada vez están queriendo invadir nuestro territorio, lo cual jamás permitiremos. Vamos a defender nuestros territorios”, dijo.

El líder awajún confirmó que junto al Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario y el Comité de Gestión de Riesgo y Desastres, intervinieron para desalojar las dragas instaladas frente a la comunidad nativa de Temashnum.

El Estado no puede limitarse únicamente a realizar interdicciones o emitir discursos mientras nuestras comunidades continúan viviendo en el abandono. La minería ilegal ha crecido también porque no existen alternativas económicas reales y sostenibles para nuestra población en la provincia de Condorcanqui. Cuando no hay oportunidades, cuando no llega la inversión pública ni el acompañamiento técnico, la necesidad empuja a muchos hermanos a la informalidad como única forma de sobrevivir, sostiene por su parte Romer Orrego, otro líder awajún.

Es urgente que el Estado implemente proyectos alternativos de gran envergadura, que generen empleo digno y sostenible para las comunidades nativas Awajún y Wampis. Se necesitan iniciativas productivas sólidas en agricultura tecnificada, piscicultura, reforestación, aprovechamiento sostenible de recursos forestales, infraestructura estratégica y acceso real a mercados. No se trata de asistencialismo, sino de inversión estructural que permita a nuestras comunidades desarrollar su potencial económico respetando su identidad cultural, manifestó.

Más de 1.000 dragas en dos regiones

Las regiones Loreto y Amazonas son las regiones que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos, donde se identificaron 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017–2025, respectivamente.

Sidney Novoa, directora de SIG y Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica (ACCA), señala que en 2025, en la cuenca media del río Tigre (afluente del Marañón, Loreto) se registraron tres dragas, como parte del monitoreo que realiza a través del RAMI.