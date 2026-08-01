Pareja de extorsionadores es acusada de incendio que mató a 10 personas en La Victoria

Yessenia Ureta Vargas y su pareja Juan Ayllón Córdova son señalados por la fiscalía como presuntos autores del incendio que terminó con la vida de cinco adultos y cinco niños. Foto: Composición LR

Yessenia Ureta Vargas y su pareja Juan Ayllón Córdova son señalados por la fiscalía como presuntos autores del incendio que terminó con la vida de cinco adultos y cinco niños. Foto: Composición LR

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Farid Ramos y su pareja Jílari Vílchez, propietarios de un mototaxi que traslada personas por el jirón Gamarra y calles adyacentes, eran víctimas de extorsión por parte de una mujer identificada como 'La China' Yessenia Ureta Vargas. Les cobraba un “cupo” de S/2 por cada turno: mañana, tarde y noche. En total, S/ 6 por día. Farid Ramos y Jílari Vílchez se negaron a pagarle. Es más, Yessenia Vargas y Jílari Vílchez protagonizaron una gresca. Fue la chispa que originó el desastre.

“Nos dijeron que ella (Yessenia Ureta) quería cobrar dos soles por moto. Quería cobrar en las mañanas, en las tardes y después en las noches”, recordó Jílari Vílchez, consternada. En el incendio del miércoles 22 de julio de 2026, ella perdió a gran parte de su familia: a su padre, Leónidas Vílchez Moscoso, y a sus hermanos José, Paola y Orestes Vílchez Cuadros. A su cuñada Katleen Gómez Cuello y a sus sobrinos, Jassiel Vílchez Gómez (tres años), Gloria Vílchez Bastidas (6 años), Mhia Rojas Vílchez (6 años), Renzo Rojas Vílchez (8 años) y Solange Rojas Vílchez (15 años).

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Primero hubo un aviso.

El miércoles 15 de julio, desconocidos quemaron la mototaxi de Miguel Vílchez, primo de Jílari Vílchez, en la puerta de su casa, a dos calles donde días después, el 22 de julio, ocurrió el espantoso atentado que costó la vida de 10 personas.

Fuego colateral. Las familias afectadas por el fuego se dedicaban a la confección de colchones, los extorsionados eran sus familiares. Foto: PNP

La senda del fuego

“La chica (Yessenia Ureta) le dijo a la pareja de mi primo Miguel Vílchez que la vuelta (venganza) sería peor, incluso con bombas, le dijeron. Eso pasó el 15 de julio. Mandaron a quemar la moto de mi primo afuera de su casa. Incluso hay video”, relató Jílari Vílchez a La República.

El miércoles 22 de julio, Yessenia Ureta se cobró el “vuelto” porque se negaban a pagar los cupos, dijo Jílari Vílchez.

Los atacantes esta vez prendieron fuego a la mototaxi de Farid Ramos, pareja de Jílari Vílchez, estacionada en la puerta de la vivienda donde vivían los miembros de la familia Vílchez. El fuego se propagó rápidamente por el material inflamable almacenado en el lugar: los Vílchez se dedicaban a la confección de colchones.

La versión fue respaldada por Selina Vilca Vílchez, sobrina de los fallecidos José María, Orestes y Paola Vílchez Cuadros.

“Como ya veían que (Farid Ramos), la pareja de mi tía (Jílari Vílchez) dejaba su mototaxi acá en la casa, ya venían a marcar (vigilar) hasta que la quemaron. Ella (Yessenia Vargas) cobraba a las motos eléctricas y a los mototaxis. Le gustaba cobrar cupos. No solo a él (Farid Ramos), cobraba a cuanta gente trabajaba en mototaxis y en motos eléctricas también”, relató Selina Vilca.

Hermanos. Paola Vílchez Cuadros (35),y José María Vílchez Cuadros (41), fallecidos en el incendio del jirón Pisagua. Foto: difusión

Una violenta hoja de vida

La familia de Renzo Rojas Meza ratificó la manifestación de los Vílchez. Rojas perdió en el incendio a su pareja Paola Vílchez Cuadros y a sus hijos; Mhia, de seis años; Renzo, de ocho años; y Solange, de 15 años.

“Lo que a mí me dijeron es que la pareja de José (Vílchez Cuadros), que trabajaba con su moto en la avenida Aviación, La Victoria, estaba siendo obligada a pagar cupo y que fue por eso que vinieron a quemar su moto. José y su pareja dejaban su moto acá. El incendio de la moto es lo que provocó todo”, explicó a La República Nallely Meza, prima de Renzo Rojas.

Después de la tragedia, la familia Vílchez Cuadros recién tomó conocimiento de que Farid Ramos, la pareja de Jílari Vílchez, era obligada a abonar cupos para poder trabajar.

“Por medio de otras personas recién nos enteramos de que había amenazas, pero no sabíamos que esto iba a pasar acá. Los sobrinos de mi papá que viven en la otra cuadra, ellos sí han sido extorsionados porque tienen y trabajan con sus motos”, precisó Jílari Vílchez.

El negocio de la familia más afectada por el fuego de los criminales no era el transporte por mototaxi o moto eléctrica.

“Mis tíos solo compraban y vendían colchones. Las motos que se han quemado eran de todos mis tíos, pero no las alquilaban. Eran de uso personal. En la casa había dos motos (una eléctrica y una mototaxi) que eran de mi tía Paola, dos motos (una lineal y una mototaxi) que eran de mi tía Jílari, y una moto de mi tío Orestes”, aclaró Selina Vilca.

“Ella (Yessenia Ureta), ella sí se dedica a la extorsión. Tiene incluso denuncias por extorsión, por lavado de activos”, declaró uno de los familiares de los Vílchez Cuadros cuando se le preguntó si la conocían.

De acuerdo con fuentes policiales 'La China' Yessenia Ureta registra desde 2014 hasta 2026 un total de trece reportes, una detención, una intervención y una requisitoria. Una de ellas es por coacción.

El 18 de noviembre de 2016, Yessenia Ureta fue denunciada por insultar, amenazar y forzar a una vendedora ambulante de ropa a pagarle un cupo de S/ 1.500 a cambio de trabajar sin molestias en Gamarra. También fue reportada por robo agravado a mano armada.

El 20 de febrero de 2017, la acusaron por arrebatar a una comerciante un canguro con S/3.000 dentro. Además de quitarle S/300 a una joven que vendía sandalias. El siete de abril de 2017, amenazó con quemar el puesto de una comerciante. Cinco meses después, el 12 de setiembre, obligó a una mototaxista a pagar cupo para que le permitieran trabajar. Mientras que el 20 de octubre de 2018, golpeó a una menor de edad por ocupar un lugar en la vía pública para vender.

También registra imputaciones por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

La fiscal Katharina Borrero Soto investiga a 'La China' Yessenia Ureta Vargas y a otras cinco personas relacionadas con sus actividades, por su presunta participación en el incendio del mototaxi en el jirón Pisagua, cuyas llamas alcanzaron la vivienda de la familia Vílchez.

Los comprendidos en el caso son Fabiola Ureta Vargas, hermana de 'La China', Miguel Ureta Retamozo, “Nene”; Fabián Gonzáles Huaranga; Juan Ayllón Córdova, 'Pimpollo', y Terry Cariat Córdova. Según las indagaciones policiales, los mencionados pertenecerían a la red Los vikingos de Gamarra, un grupo criminal que vive de la extorsión a los transportistas de mototaxis y motos eléctricas. Por un cupo de S/6 causaron la muerte de cinco adultos y 5 niños.

Mientras siga libre, le vamos a tener miedo