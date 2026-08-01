Alfonso López Chau sobre designaciones en sector salud: "Necesitamos autoridades por mérito, no por padrinazgos"

López Chau sobre designaciones en sector salud: "Necesitamos autoridades por merito, no por padrinazgos" | Difusión

López Chau sobre designaciones en sector salud: "Necesitamos autoridades por merito, no por padrinazgos" | Difusión

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Alfonso López Chau cuestionó la designación en el sector Salud al señalar que se debe “recuperar el Ministerio de Salud y EsSalud de las cuotas políticas”. Por medio de sus redes sociales, el líder de Ahora Nación y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), indicó que "el país necesita autoridades elegidas por mérito, no por padrinazgos" y criticó que los puestos se entreguen por afinidad en lugar de capacidad técnica.

Este pronunciamiento de López Chau surge tras la reciente juramentación de Luis Williams Dyer Fernández como ministro de Salud bajo la administración de la presidenta Keiko Fujimori. El recorrido profesional de Dyer está ligado al ámbito político y electoral, pues fue exjefe de personeros de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio.

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Este perfil genera rechazo entre gremios y especialistas, quienes cuestionan su capacidad para afrontar problemas estructurales como la saturación de hospitales y el desabastecimiento de medicamentos. Incluso el decano del Colegio Médico, Pedro Riega López, señaló que el nuevo titular del Minsa no cuenta con ninguna experiencia en el sector.

Antecedentes en la Secretaría General del Minsa

La incorporación de Juan Carlos Gonzáles Hidalgo como secretario general del Minsa también generó diversos cuestionamientos. El funcionario es conocido por su vínculo familiar al estar casado con la sobrina de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP).

En su trayectoria por la administración pública, Gonzáles Hidalgo se desempeñó como secretario general de la Defensoría del Pueblo entre agosto de 2023 y enero de 2025, y ocupó el viceministerio de Políticas Agrarias del Minagri durante tres meses en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, su designación genera controversia, debido a sus antecedentes judiciales: enfrenta un pedido fiscal de nueve años de prisión por el presunto delito de colusión agravada, tras ser acusado de direccionar contratos millonarios para el programa Vaso de Leche cuando presidía la Comisión de Licitación de Obras en la Municipalidad Provincial de Tumbes.

Asimismo, acumula otra solicitud fiscal de seis años de prisión y una investigación por omisión de funciones vinculada a presuntas irregularidades en la construcción de pistas y veredas durante su gestión como gerente de administración en dicho municipio.

Keiko Fujimori defiende la elección de Dyer en la cartera de Salud

Frente a los cuestionamientos del decano del Colegio Médico del Perú, Keiko Fujimori respaldó la incorporación de su exjefe de personeros. La mandataria argumentó que priorizó capacidades de gestión orientadas a resultados directos para la ciudadanía en lugar de un perfil médico.

"He visto las preocupaciones del Colegio Médico, pero cuando hemos evaluado cuál debería ser el perfil para dirigir el Ministerio de Salud es sobre todo cómo podemos darle mejor atención a los pacientes, cómo podemos asegurar que los medicamentos estén en las postas y hospitales", indicó.