La declaratoria de emergencia sectorial corresponde a la existencia de situaciones de peligro inminente. | Composición LR | Andina

La declaratoria de emergencia sectorial corresponde a la existencia de situaciones de peligro inminente. | Composición LR | Andina

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia sectorial diversos tramos y subtramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra, ubicados entre las regiones Cajamarca y La Libertad, debido al avanzado deterioro de la infraestructura vial que representa un peligro inminente para la transitabilidad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial n.º 313-2026-MTC/01.02, publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según el documento, la declaratoria responde a las condiciones críticas detectadas en distintos sectores de esta importante vía nacional.

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La emergencia comprende la infraestructura vial de los subtramos Chiple–Cutervo y Cutervo–Cochabamba, pertenecientes a la Carretera Longitudinal de la Sierra. Asimismo, alcanza a los tramos Ciudad de Dios–Cajamarca–Chiple, Cajamarca–Trujillo y el tramo Dv. Chilete–Emp. PE-3N.

Baches, erosión y pérdida de material

De acuerdo con la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, los sectores no asfaltados de los subtramos afectados presentan extensas superficies de afirmado degradado y sin una adecuada conformación estructural.

La entidad también identificó baches de gran diámetro y profundidad, pérdida progresiva de material granular, deformaciones severas en la superficie de rodadura, erosión lateral y reducción del ancho útil de circulación.

Estas condiciones evidencian una situación de emergencia por peligro inminente y generan una alta vulnerabilidad estructural y operativa en la carretera, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio de transporte terrestre.

MTC coordinará acciones con concesionaria

La resolución establece que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptará las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público de transporte terrestre en los tramos y subtramos declarados en emergencia.

Para ello, el sector realizará coordinaciones con la concesionaria encargada de la vía, la empresa Vial Sierra Norte S.A., incluida la suscripción de actas de acuerdo que permitan ejecutar acciones inmediatas de atención y mitigación.

La Carretera Longitudinal de la Sierra constituye uno de los principales corredores viales del norte del país, por lo que las intervenciones previstas buscan evitar un mayor deterioro de la infraestructura y asegurar la conectividad entre las provincias de Cajamarca y La Libertad.

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