Declaran en emergencia tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra entre Cajamarca y La Libertad por deterioro
La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 313-2026-MTC/01.02, busca atender condiciones críticas que amenazan la transitabilidad en la vía nacional.
- Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial
- Intervienen a adulto mayor por presunta invalidación de 93 cédulas de votación en colegio de Los Olivos
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia sectorial diversos tramos y subtramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra, ubicados entre las regiones Cajamarca y La Libertad, debido al avanzado deterioro de la infraestructura vial que representa un peligro inminente para la transitabilidad.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial n.º 313-2026-MTC/01.02, publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Según el documento, la declaratoria responde a las condiciones críticas detectadas en distintos sectores de esta importante vía nacional.
TE RECOMENDAMOS
CONTEO RÁPIDO SACUDE LA SEGUNDA VUELTA: KEIKO HABLA Y SÁNCHEZ DA BALCONAZO | ARDE TROYA CON OXENFORD
La emergencia comprende la infraestructura vial de los subtramos Chiple–Cutervo y Cutervo–Cochabamba, pertenecientes a la Carretera Longitudinal de la Sierra. Asimismo, alcanza a los tramos Ciudad de Dios–Cajamarca–Chiple, Cajamarca–Trujillo y el tramo Dv. Chilete–Emp. PE-3N.
PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez se conectará con Puerto de Chancay: MTC anuncia corredor de US$20 millones para distribuir carga de Asia
Baches, erosión y pérdida de material
De acuerdo con la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC, los sectores no asfaltados de los subtramos afectados presentan extensas superficies de afirmado degradado y sin una adecuada conformación estructural.
La entidad también identificó baches de gran diámetro y profundidad, pérdida progresiva de material granular, deformaciones severas en la superficie de rodadura, erosión lateral y reducción del ancho útil de circulación.
Estas condiciones evidencian una situación de emergencia por peligro inminente y generan una alta vulnerabilidad estructural y operativa en la carretera, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio de transporte terrestre.
PUEDES VER: Carretera Central: obras en puente Tamboraque generan intenso tráfico en ruta Lima-La Oroya
MTC coordinará acciones con concesionaria
La resolución establece que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptará las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público de transporte terrestre en los tramos y subtramos declarados en emergencia.
Para ello, el sector realizará coordinaciones con la concesionaria encargada de la vía, la empresa Vial Sierra Norte S.A., incluida la suscripción de actas de acuerdo que permitan ejecutar acciones inmediatas de atención y mitigación.
La Carretera Longitudinal de la Sierra constituye uno de los principales corredores viales del norte del país, por lo que las intervenciones previstas buscan evitar un mayor deterioro de la infraestructura y asegurar la conectividad entre las provincias de Cajamarca y La Libertad.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.