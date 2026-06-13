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Sociedad

Golpe a la minería ilegal: destruyen maquinaria valorizada en más de S/ 14 millones

Una operación conjunta entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la FEMA logró frenar la extracción ilícita de oro que afectaba gravemente a la Reserva Nacional Tambopata.

Otro duro golpe a la minería ilegal en Madre de Dios.
Otro duro golpe a la minería ilegal en Madre de Dios.
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En otra operación conjunta que representa un duro golpe contra la minería ilegal en Madre de Dios, fue destruida maquinaria pesada utilizada para la extracción ilícita de oro en los sectores de Isla Córdova y Primavera Alta, dentro de la Reserva Nacional Tambopata.

El operativo se llevó a cabo en el área del distrito de Inambari, provincia de Tambopata. Aunque no hubo detenidos en el lugar, las autoridades hallaron e inutilizaron bienes valorizados en S/14 millones 341 mil 790.

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Esta operación fue realizada por la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

La interdicción logró la incautación de tres pozas, dos motocicletas, 14 campamentos mineros, nueve motores interdictados, 11 motores sumergidos, 15 balsas traca, 15 tolvas y 10 bases metálicas de motor.

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Asimismo, 500 cilindros metálicos, 360 galones de combustible diésel, cinco generadores eléctricos y otros materiales fueron hallados e inutilizados, pues estaban destinados a esta actividad ilícita.

Todo el material incautado fue destruido bajo estricto respeto del marco legal, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público.

Las mafias de la minería ilegal en Madre de Dios generan ganancias ilícitas estimadas entre US$100 millones y US$150 millones mensuales. Esta actividad mueve miles de millones de dólares al año a nivel nacional y representa una de las economías criminales más lucrativas y destructivas del país.

Pero ¿a quién pertenecía esta infraestructura? Se presume que esta maquinaria pertenecía a una mafia que habría estado utilizando estos recursos para financiar esta y otras actividades delictivas.

Más allá del impacto económico, lo más preocupante es el daño ambiental generado por esta práctica criminal. Las autoridades estiman que en este punto se vertían cerca de 60 kilogramos de mercurio al mes, lo que afectaba gravemente ríos, sus afluentes, la fauna y las comunidades que dependen de estas arterias hídricas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las acciones en Madre de Dios vienen siendo sostenidas, pues hace unos días las fuerzas del orden realizaron otra operación conjunta en el sector Balata que culminó con la destrucción de bienes valorizados en S/3 millones.

Estas operaciones forman parte de las acciones impulsadas por el sector Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, para combatir las actividades ilegales que afectan las áreas naturales protegidas.

“Además, reafirma el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, indicó el Mindef a través de un comunicado.

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