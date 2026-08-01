Hallan en España un fósil humano de más de 200.000 años que revela una evolución más compleja de lo esperado

Un equipo científico halló en Ruidera, Ciudad Real, un fragmento de cráneo humano con más de 200.000 años de antigüedad. | Foto: MNCN

Un equipo científico halló en Ruidera, Ciudad Real, un fragmento de cráneo humano con más de 200.000 años de antigüedad. | Foto: MNCN

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Un equipo científico descubrió en el yacimiento de Ruidera, en Ciudad Real, un fragmento de cráneo humano con más de 200.000 años de antigüedad. El fósil, denominado RVH-1, corresponde a una parte del hueso parietal y pertenece al género Homo, aportando nuevas pistas sobre los grupos que habitaron Europa durante el Pleistoceno Medio.

El hallazgo destaca por sus características arcaicas, poco comunes entre los restos humanos encontrados en ese periodo. Los investigadores consideran que esta pieza demuestra que la evolución humana en Europa estuvo marcada por la coexistencia de diferentes poblaciones con trayectorias evolutivas propias.

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¿Qué revela el fósil humano encontrado en Ruidera?

El fragmento RVH-1 fue descubierto durante las primeras excavaciones del proyecto Primeros Pobladores del Alto Guadiana (PPAG), una iniciativa que busca reconstruir la historia biológica, cultural y ambiental de las poblaciones antiguas de la península ibérica.

Para establecer su antigüedad, los científicos combinaron técnicas de series de uranio y luminiscencia estimulada ópticamente. Los resultados confirmaron que el resto tiene al menos 200.000 años, una etapa clave para comprender la evolución de los homininos en Europa.

Este fósil, denominado RVH-1, pertenece al género Homo y ofrece nuevos datos sobre la evolución

Un cráneo con rasgos arcaicos que cambia la visión de la evolución humana

El análisis anatómico del hueso parietal mostró una combinación de características poco frecuente en fósiles europeos del Pleistoceno Medio. Su grosor y morfología conservan rasgos considerados ancestrales, similares a otros restos hallados en Italia y Francia.

Los especialistas señalan que este descubrimiento refuerza la idea de que la evolución humana no siguió una línea única. En su lugar, Europa fue un escenario donde convivieron distintos grupos humanos con adaptaciones y antecedentes evolutivos diferentes.

Ruidera, un yacimiento clave para estudiar a los antiguos habitantes de Europa

El valor del descubrimiento aumenta debido a la escasez de fósiles humanos del Pleistoceno Medio encontrados en el interior de la península ibérica. Los investigadores creen que Ruidera puede aportar información esencial sobre las poblaciones que ocuparon el sur europeo hace cientos de miles de años.

Además del fragmento craneal, las excavaciones han recuperado restos de animales, herramientas de piedra y otros materiales arqueológicos. Estos hallazgos convierten al yacimiento en un lugar con gran potencial para ampliar el conocimiento sobre la evolución humana.