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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 1 de agosto, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 1 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 1 de agosto. | Foto: composición LR
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Resumen
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Descubre qué dicen los astros para este sábado 1 de agosto con el horóscopo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, sábado 1 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: No atribuyas a ese familiar los problemas que están aconteciendo en el hogar. Sentir que tienes el derecho de reclamar solo complicaría la situación que estás viviendo. Mantén la calma y espera.
  • Tauro: Recibirás la visita de una amistad que te aprecia mucho. Le confiarás el problema económico o laboral que afrontas y notarás de su parte un gran interés por ayudarte. Estarás agradecido.
  • Géminis: Una persona con más experiencia que tú te orientará de manera positiva. Ahora conocerás qué camino debes de tomar y con qué actitud debes de afrontar tus problemas. Triunfarás.
  • Cáncer: Tendrás que hablar de dinero con una persona que no es muy confiable. No creas en nada que no puedas comprobar y sé cauteloso de cualquier transacción económica que puedas realizar.
  • Leo: Las cosas empiezan a cambiar de manera positiva, pero han sido tantas las caídas que ahora desconfías de toda opción que pueda llegar a tus manos. Cree en el destino y en las nuevas oportunidades.
  • Virgo: Las ideas que tienes en mente para mejorar tu situación económica son positivas, planifícalas bien y llévalas a la acción. En el amor, sientes que esa persona no es sincera y se lo dirás.
  • Libra: Has analizado bien tus opciones y te sentirás listo para dar un salto que nadie jamás imaginó. Cambiarás de rubro o realizarás un viaje que le dará un giro al rumbo de tu vida. No te arrepentirás.
  • Escorpio: Los miedos han estado limitándote, pero los dejas atrás. Tomarás en cuenta esa oferta que recibiste y decidirás arriesgarte. El éxito estará asegurado. En el amor, inicias una nueva relación.
  • Sagitario: Una amistad te advertirá de las consecuencias que puedes tener si no resuelves ese trámite pendiente o saldas esa deuda que estás ignorando. En el amor, esa persona del pasado regresa.
  • Capricornio: No te sientes con ánimos de salir o distraerte y esto se debe a los retrasos económicos que has experimentado. Sé paciente, estás a pocos días de recibir un monto y todo se resolverá.
  • Acuario: Si deseas retomar una relación o iniciarla es importante que aplaques cualquier miedo al engaño, de no hacerlo serás víctima de imágenes falsas que pueden generarte celos y desconfianza.
  • Piscis: Sabes que el alejamiento que ha tomado esa persona se debe a reacciones que no has podido controlar. No te sientas culpable, puesto que ambos son responsables de lo ocurrido. Espera.
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