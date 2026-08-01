Tragedia en Nasca: confirman la muerte de los 13 pasajeros de la avioneta que se estrelló en Ica

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Una avioneta con pasajeros a bordo se estrelló y terminó incendiada este 1 de agosto en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca, región Ica. Según la Municipalidad Provincial de Nasca, en la unidad viajaban 13 personas y ninguna sobrevivió al siniestro.

La aeronave de la empresa Aerodiana despegó del aeropuerto de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca. No obstante, por motivos que son materia de investigación, terminó sufriendo un accidente alrededor de las 12.55 p. m.

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Imágenes de la zona del siniestro.

Trece muertos deja accidente de avioneta en Nasca

A través de un comunicado, la Municipalidad de Nasca confirmó el fallecimiento de las 13 personas que viajaban en la aeronave siniestrada. La entidad expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que brinda el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta.

Asimismo, indicó que la avioneta afectada pertenece a la empresa Aerodiana, según la información proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). “La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley”, precisó la institución.

Comunicado de la Municipalidad de Nasca tras accidente de avioneta

¿Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta en Nasca?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas de este trágico accidente. Sin embargo, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona confirmó que se trata de 11 pasajeros y 2 tripulantes (el piloto y el guía o copiloto). A su turno, el inspector de la DGAC, William Acosta, informó que peritos procedentes de Lima llegarán a la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, César Martínez Elías, miembro de la compañía de bomberos de Nasca, señaló a medios locales que la unidad afectada es una avioneta Cessna Caravan 201B. La compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial por ahora.

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