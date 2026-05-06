Impacto económico de la minería ilegal en Perú: freno a proyectos, inversión y empleo. | Foto: La República/IA

Impacto económico de la minería ilegal en Perú: freno a proyectos, inversión y empleo. | Foto: La República/IA

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La expansión de la minería ilegal estaría generando un fuerte costo económico para Perú al frenar proyectos mineros, limitar la inversión y retrasar la ejecución de iniciativas clave. El impacto alcanzaría una reducción de hasta 12% del crecimiento potencial del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones presentadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE) durante proEXPLO 2026.

Carlos Gallardo, gerente general del IPE, advirtió que “la minería ilegal se ha convertido en un obstáculo estructural que se suma a la tramitología y la conflictividad social”, poniendo en riesgo la viabilidad de nuevas operaciones mineras y su ejecución oportuna.

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Crecimiento del Perú frenado por la minería ilegal

El IPE explicó que el país sí cuenta con una cartera de proyectos mineros, pero estos no avanzan al ritmo necesario debido a múltiples barreras. Entre ellas destacan los problemas regulatorios, los conflictos sociales y, de manera creciente, la presión de la minería ilegal en las zonas donde se ubican las iniciativas extractivas.

El impacto económico de estos retrasos es significativo. El instituto estimó que, de haberse ejecutado las iniciativas en los tiempos previstos, la economía peruana podría haber crecido hasta 12% más en el periodo analizado. Este resultado refleja el costo de oportunidad de inversiones que no se concretan y que habrían impulsado producción, empleo y recaudación.

Menor inversión minera limita empleo y recaudación

El análisis del IPE resalta que la menor ejecución de proyectos no solo afecta el crecimiento macroeconómico, sino también la dinámica social. La inversión minera formal es un motor importante de empleo, ingresos fiscales y actividad económica en diversas regiones del país.

En ese contexto, Gallardo señaló que “entre 1.5 y 1.7 millones de personas no habrían logrado salir de la pobreza en los últimos 15 años debido al menor dinamismo de la inversión minera formal”. La ausencia de proyectos implica menos empleo, menos ingresos y menor capacidad del Estado para financiar políticas públicas orientadas a reducir la pobreza.

Competitividad afectada y expansión ilegal

El avance de economías ilegales ha deteriorado la competitividad del país como destino de inversión minera. Según indicadores internacionales, el Perú pasó de ubicarse entre las jurisdicciones más atractivas para invertir a posiciones intermedias, lo que influye directamente en las decisiones de las compañías mineras globales.

El IPE también advirtió distorsiones crecientes en el mercado del oro, como el aumento acelerado de exportadores, cambios en los destinos de exportación —con mayor peso de India y Emiratos Árabes Unidos— y el incremento de operaciones sospechosas. A esto se suma la expansión territorial de la minería ilegal hacia áreas protegidas, operaciones formales y proyectos en etapa de desarrollo.