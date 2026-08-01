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Previa Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Revisa el horario del partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga 1
Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga 1

MOMENTOS DESTACADOS

13:41
¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Alianza Lima y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

13:40
¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

13:19
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará HOY sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

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Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por el Torneo Clausura

19:18
1/8/2026

Coleccionable en Alianza Lima

La institución blanquiazul puso a la venta coleccionables para el encuentro de esta noche ante Alianza Atlético.

17:33
1/8/2026

Actividades en Matute

Alianza Lima también mencionó que los asistentes al partido podrán disfrutar de una experiencia gastronómica dentro del estadio.

17:32
1/8/2026

Cuidados y restricciones para el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio algunas indicaciones a tomar en cuenta.

16:49
1/8/2026

¿Cómo quedó el último enfrentamiento entre Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El último duelo entre ambas escuadras fue por la Copa de la Liga 2026, con triunfo de Alianza Atlético por 2-1 ante Alianza Lima.

15:56
1/8/2026

Bajas en Alianza Lima

Kevin Quevedo, Luis Ramos y Piero Cari son los futbolistas que no están considerados para el duelo ante Alianza Atlético.

15:06
1/8/2026

Posible alineación de Alianza Atlético

Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Joel Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti.

15:05
1/8/2026

Posible alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

14:39
1/8/2026

Árbitros de Alianza Lima vs Alianza Atlético

  • Árbitro Principal: Michael Espinoza
  • Asistente 1: Albert Alarcón
  • Asistente 2: Sergio Arana
  • Cuarto árbitro: Wilmer Villanueva
  • VAR: Milagros Arruela
  • AVAR: Víctor Raez
14:26
1/8/2026

Pronóstico de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Alianza Lima sobre Alianza Atlético.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,05), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,47), empate (4,35), gana Alianza Atlético (6,90)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,75), gana Alianza Atlético (6,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,15), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,20), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,48), empate (4,33), gana Alianza Atlético (7,00).
14:01
1/8/2026

Últimos partidos de Alianza Atlético

  • Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | 24.07.26
  • Cusco 4-1 Alianza Atlético | 18.07.26
  • Alianza Atlético 3-2 Pirata | 10.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.06.26
  • Alianza Atlético 2-0 César Vallejo | 19.06.26
14:00
1/8/2026

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26
  • Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | 19.07.26
  • Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali | 12.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.07.26
  • Carlos Mannucci 3-1 Alianza Lima | 20.06.26
13:41
1/8/2026

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Alianza Lima y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

13:40
1/8/2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

13:20
1/8/2026

Horarios internacionales

Si no te encuentras en Perú, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 2/08)
13:19
1/8/2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará HOY sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

13:10
1/8/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Bievenidos a la transmisión del partido Alianza Lima vs Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo, Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en Matute. El cuadro sullanense logró una gran victoria por 3-1 ante Los Chankas en la fecha pasada y ahora buscará dar la sorpresa en su visita a la capital.

PUEDES VER: Poder Judicial ampara a Talía Azcárate con medidas de protección tras denuncia por violencia

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horario Alianza Lima vs Alianza Atlético

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este sábado 1 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 2/8)

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético?

Alianza Lima y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Alianza Lima sobre Alianza Atlético.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,05), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,47), empate (4,35), gana Alianza Atlético (6,90)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,75), gana Alianza Atlético (6,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,15), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,20), gana Alianza Atlético (7,50)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,48), empate (4,33), gana Alianza Atlético (7,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26
  • Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | 19.07.26
  • Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali | 12.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.07.26
  • Carlos Mannucci 3-1 Alianza Lima | 20.06.26

Últimos partidos de Alianza Atlético

  • Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | 24.07.26
  • Cusco 4-1 Alianza Atlético | 18.07.26
  • Alianza Atlético 3-2 Pirata | 10.07.26
  • Alianza Lima 1-2 Alianza Atlético | 28.06.26
  • Alianza Atlético 2-0 César Vallejo | 19.06.26
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