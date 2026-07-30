El arroz, alimento básico para miles de millones, enfrenta preocupaciones sobre su contenido de arsénico inorgánico, clasificado como carcinógeno humano. | Foto: Salud Sin Bulos

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Como base de la dieta global para miles de millones de personas, el arroz enfrenta el escrutinio científico. Varios expertos advierten que la ingesta frecuente de dicho producto constituye una vía directa hacia el arsénico inorgánico, elemento clasificado como carcinógeno humano. Un análisis difundido en la revista Current Environmental Health Reports reúne la evidencia disponible referente a sus repercusiones en la salud.

Pese a las alertas, los académicos aclaran que la opción se mantiene segura dentro de un menú equilibrado, aunque resulta prioritario comprender la acumulación superior del compuesto frente a otras semillas. Sobre el tema, los firmantes señalan que ese cereal "es un alimento básico importante a nivel mundial y una fuente dietética de arsénico", razón por la cual sugieren promover estudios destinados a mitigar los riesgos asociados.

¿Por qué el consumo frecuente de arroz incrementaría el riesgo de exponerse a sustancias tóxicas?

El cereal acumula concentraciones de arsénico hasta diez veces superiores a las de cosechas como el trigo. La investigadora Margaret R. Karagas y su equipo señalan que ese fenómeno ocurre por la siembra en terrenos inundados, una condición agronómica que libera el metaloide del suelo y facilita su absorción mediante transportadores de silicio.

Una dieta basada en el grano eleva la dosis interna del tóxico en el organismo, sobre todo en comunidades donde la ingesta hídrica presenta concentraciones bajas del elemento. De acuerdo con el reporte publicado en Current Environmental Health Reports, diversos análisis epidemiológicos detectaron "evidencia de tendencias crecientes en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, lesiones cutáneas, carcinomas de células escamosas de la piel y cáncer de vejiga asociados con un mayor consumo de arroz".

A pesar de las observaciones, la comunidad científica matiza que persisten limitaciones metodológicas para determinar una relación causal directa. Los especialistas subrayan que "se necesitan más estudios para comprender los efectos en la salud de la exposición al arsénico proveniente del consumo de arroz", pues factores como la variedad alimenticia, el método de cocción y la calidad del agua modifican el impacto global.

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¿Es peligroso consumir arroz por el arsénico inorgánico y cómo reducir el riesgo?

Los expertos puntualizan que ese cereal no requiere una exclusión drástica en la dieta habitual. El inconveniente surge ante la acumulación prolongada del componente si el grano domina el menú cotidiano. Sin embargo, los analistas recuerdan que el insumo resulta fundamental para la seguridad alimentaria de aproximadamente la mitad de la población mundial gracias a su valioso aporte energético y vitamínico.

Esta sustancia química se halla de forma natural en suelo, rocas y mantos acuíferos. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) catalogó su variante inorgánica como carcinógena humana. Por dicho motivo, entes reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) junto a la Comisión Europea imponen restricciones máximas en derivados comerciales, con especial énfasis en el público infantil.

Diversos estudios difundidos entre 2021 y 2026 sugieren hervir la semilla en abundante líquido y descartar el sobrante para reducir la contaminación, aunque ese método retira ciertas propiedades hidrosolubles. La revista Current Environmental Health Reports dictamina que "comprender los riesgos asociados requiere investigaciones adicionales" sobre la exposición ambiental antes de emitir un veredicto definitivo.