Retiró más de S/5.000 de su AFP y lo asesinaron en la puerta de su casa: PNP captura a presunta banda de marcas tras mortal asalto

El ataque mortal ocurrió el 26 de febrero, cuando el hombre fue asaltado al llegar a su casa. Las autoridades siguen buscando a otros miembros de la organización. | Foto: América TV

El ataque mortal ocurrió el 26 de febrero, cuando el hombre fue asaltado al llegar a su casa. Las autoridades siguen buscando a otros miembros de la organización. | Foto: América TV

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Un hombre que había retirado más de S/5.000 de sus fondos de AFP para cubrir gastos familiares fue asesinado a balazos en la puerta de su vivienda en San Martín de Porres. Meses después del crimen, la Policía Nacional del Perú capturó a los presuntos integrantes de la organización criminal que habría ejecutado el seguimiento, el marcaje y el robo del dinero. La investigación, difundida por el dominical 'Cuarto poder', apunta a una banda especializada en identificar víctimas dentro de agencias bancarias.

El caso ocurrió el 26 de febrero de 2026 y tuvo como víctima a Ronald, quien junto a su esposa retiró S/5.350 de una entidad financiera. Según las investigaciones policiales y fiscales consultadas por el programa periodístico, los delincuentes siguieron cada uno de sus movimientos desde el banco hasta su domicilio, donde finalmente perpetraron el ataque para apoderarse del efectivo.

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Así operaba la presunta banda que marcaba a sus víctimas en bancos

Las diligencias realizadas por la División de Robos de la Dirincri determinaron que la organización utilizaba a varias mujeres para identificar a las personas que realizaban retiros de dinero en agencias bancarias. Entre las investigadas figuran Sunny Suárez Rodríguez, su hija Brianna Fuentes Suárez y su nuera Maricielo Dayanna Pasaches.

Las cámaras de seguridad registraron cómo las sospechosas ingresaban a distintas entidades financieras, simulaban realizar trámites y observaban a potenciales víctimas. De acuerdo con la investigación, el día del crimen habrían seguido a Ronald y su esposa después de detectar el retiro de los fondos de AFP.

Los agentes sostienen que las mujeres mantenían vigilancia constante sobre la pareja, mientras otros integrantes de la organización se movilizaban en motocicletas y vehículos para coordinar el asalto.

El seguimiento terminó en un asalto que acabó con una vida

Las imágenes recopiladas por los investigadores muestran que los sospechosos siguieron a la pareja por varias cuadras antes de llegar a su vivienda en San Martín de Porres. Alrededor de las 7.27 p. m., cuando Ronald intentaba ingresar a su domicilio, fue interceptado por uno de los atacantes.

Según la hipótesis policial, se produjo un breve forcejeo antes de que el delincuente le disparara a quemarropa. Tras el ataque, otro integrante del grupo le habría arrebatado la mochila que contenía el dinero retirado horas antes y escapó junto a sus cómplices.

La Policía informó que las capturas realizadas forman parte de una investigación que busca esclarecer completamente el caso y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a otros posibles miembros de la organización criminal y establecer si estarían vinculados a hechos similares ocurridos en Lima.