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¡Atención, trabajadores! Este es el próximo feriado nacional de junio, según el calendario oficial del Perú 2026: cae en fin de semana

El calendario de feriados en Perú para junio de 2026 incluye dos fechas importantes. Conoce cuáles son y en qué día caerán.

Conoce cuáles son los próximos feriados del mes de junio
Conoce cuáles son los próximos feriados del mes de junio | Foto: composición LR
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El calendario oficial de feriados en Perú contempla dos fechas de descanso obligatorio en junio de 2026, lo que permitirá a trabajadores y estudiantes interrumpir temporalmente sus actividades habituales. Estas jornadas están reconocidas por la legislación vigente y forman parte de las conmemoraciones nacionales programadas para este año.

El primer feriado del mes será el domingo 7 de junio, día en que se recuerdan la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. La fecha fue incorporada al calendario nacional mediante la Ley N.° 31788 y coincide con una de las principales efemérides vinculadas a la historia republicana del país. Al celebrarse en domingo, no generará un periodo adicional de descanso para la mayoría de trabajadores que ya cuentan con ese día como jornada no laborable.

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¿Qué feriados tendrá junio de 2026 y cómo quedan distribuidos en el calendario?

La conmemoración del 7 de junio recuerda la defensa de Arica durante la Guerra del Pacífico, ocurrida en 1880. En esa jornada se rinde homenaje a Francisco Bolognesi y a los soldados que participaron en el enfrentamiento, motivo por el cual también se celebra el Día de la Bandera en todo el territorio nacional.

Durante 2026, este feriado tendrá además una coincidencia particular con la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. Sin embargo, al ubicarse en domingo, la fecha no dará lugar a un fin de semana largo adicional para gran parte de la población trabajadora, debido a que coincide con el día habitual de descanso semanal.

Lista completa de los feriados nacionales que restan durante 2026 en Perú

El segundo feriado nacional de junio será el lunes 29, correspondiente a la festividad de San Pedro y San Pablo. A diferencia del 7 de junio, esta fecha sí permitirá un descanso prolongado de tres días para quienes no laboran los sábados y domingos, al extenderse hasta el inicio de la siguiente semana laboral.

Después de junio, el calendario de feriados de 2026 incluye estos otros:

  • 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
  • 28 de julio: Fiestas Patrias.
  • 29 de julio: Fiestas Patrias.
  • 6 de agosto: Batalla de Junín.
  • 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
  • 8 de octubre: Combate de Angamos.
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
  • 25 de diciembre: Navidad.
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