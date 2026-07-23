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Se cayó Plin: Interbank confirma inconvenientes para acceder al aplicativo hoy jueves 23 de julio

Varios usuarios reportaron problemas para acceder al aplicativo. La entidad bancaria informó que ya se encuentra trabajando para estabilizar el servicio lo antes posible.

Plin presenta inconvenientes este 23 de julio
Plin presenta inconvenientes este 23 de julio | Composición LR
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Interbank confirmó que se viene presentando inconvenientes para acceder al aplicativo Plin este jueves 23 de julio. La entidad bancaria se pronunció luego de que varios usuarios reportaran problemas para acceder al aplicativo y realizar transacciones habituales.

La billetera digital se encontraría en mantenimiento, según las capturas de pantalla difundidas por los clientes. El banco informó que ya se encuentra trabajando para estabilizar el servicio lo antes posible en una jornada clave al ser un feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, fecha que suele generar diversos tipos de movimientos.

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¿Cómo realizar transferencia en Interbank si no funciona Plin?

Mientras persiste este problema, la entidad recomendó a sus clientes a realizar sus operaciones a través de la opción de Transferencias en la Interbank App.

Aunque el banco no explicó las causas que originan esta falla, en algunos dispositivos el aplicativo muestra un mensaje asegurando que se encuentra en mantenimiento. Interbank expresó sus disculpas por los inconvenientes y afirmó que ya se encuentra trabajando para solucionar el desperfecto lo más antes posible.

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