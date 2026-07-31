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Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

El mercado peruano registró uno de los mayores aumentos de viajeros hacia Brasil en Sudamérica durante el primer semestre de 2026. La expansión de rutas aéreas y la mayor conectividad regional impulsaron un flujo de más de 101.000 visitantes peruanos, el nivel más alto registrado para ese periodo.

La mayor conectividad aérea entre Perú y Brasil favoreció el aumento del flujo de viajeros durante los primeros seis meses de 2026.
La mayor conectividad aérea entre Perú y Brasil favoreció el aumento del flujo de viajeros durante los primeros seis meses de 2026. | Composición LR/IA
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El turismo emisivo peruano continúa mostrando una trayectoria ascendente en 2026. Entre enero y junio, el número de peruanos que viajó a Brasil alcanzó un máximo histórico de 101.590 personas, lo que representó un crecimiento de 20,87% respecto del mismo periodo del año anterior, según datos de Visit Brasil/Embratur, el Ministerio de Turismo de Brasil y la Policía Federal de ese país.

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El resultado ubica al mercado peruano entre los que más crecieron en Sudamérica durante el primer semestre. Solo Colombia registró un aumento mayor, con 33,45%, mientras que Argentina avanzó 15,90% y Chile 6,46%.

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El incremento se produjo en un contexto de mayor conectividad aérea entre Perú y Brasil, un factor que ha favorecido la movilidad regional y la recuperación de los viajes internacionales. Las autoridades brasileñas informaron que el flujo de turistas sudamericanos por vía aérea aumentó 13,82% y alcanzó 1,9 millones de visitantes en los primeros seis meses del año.

Para el mercado peruano, el dato refleja la consolidación de la recuperación del turismo internacional y una mayor demanda de viajes hacia destinos regionales. Brasil se ha convertido en uno de los destinos con mayor dinamismo para los viajeros peruanos, favorecido por conexiones directas desde Lima hacia ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, además de una oferta turística más amplia y competitiva.

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El crecimiento de los viajes al exterior también coincide con la expansión del movimiento de pasajeros en los aeropuertos peruanos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el tráfico aéreo internacional en Perú ha mantenido una tendencia positiva en los últimos años gracias a la recuperación de rutas, el aumento de frecuencias y la incorporación de nuevas conexiones hacia Sudamérica y otros mercados.

La evolución del turismo emisivo peruano ocurre además en un entorno de mayor competencia entre aerolíneas y operadores turísticos, lo que ha ampliado las opciones de viaje para los consumidores y ha facilitado una mayor movilidad dentro de la región.

Peruanos priorizan viajes cortos a Sudamérica: la nueva tendencia del turismo internacional en 2026

El comportamiento de los viajeros peruanos muestra una mayor preferencia por desplazamientos dentro de Sudamérica, impulsados por la facilidad migratoria entre países de la región y por una oferta turística que permite combinar viajes de ocio, compras, gastronomía y eventos culturales en periodos relativamente cortos.

Según información de Mincetur y PromPerú, los destinos sudamericanos concentran una parte importante de los viajes internacionales realizados por residentes peruanos, debido a menores tiempos de traslado y costos más accesibles en comparación con rutas de larga distancia hacia Europa o Norteamérica.

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El dinamismo observado durante 2026 también está asociado a cambios en los hábitos de consumo turístico. Las agencias de viaje reportan una mayor demanda de paquetes flexibles, reservas digitales y escapadas de tres a cinco días, especialmente entre viajeros que priorizan experiencias urbanas y actividades recreativas de corta duración.

Otro factor relevante es la creciente integración de los mercados turísticos de la región. La interoperabilidad de servicios, el uso extendido de plataformas digitales de alojamiento y transporte y las campañas de promoción entre países sudamericanos han contribuido a incrementar la movilidad de viajeros dentro del continente.

En el caso peruano, este escenario beneficia no solo a las aerolíneas, sino también a operadores turísticos, agencias de viaje, empresas de asistencia al viajero y servicios financieros vinculados al consumo turístico internacional. El aumento de desplazamientos al exterior genera una mayor actividad económica en toda la cadena asociada a la planificación y ejecución de viajes.

La evolución del turismo emisivo peruano durante el primer semestre de 2026 confirma que los viajes regionales continúan consolidándose como una de las principales opciones para los residentes peruanos que buscan alternativas internacionales cercanas, con mayor flexibilidad operativa y una oferta diversificada de servicios turísticos.

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