Alerta por lluvias en Perú: 250 distritos enfrentan riesgo de huaicos, deslizamientos y movimientos en masa

El Indeci recomienda a las autoridades locales activar sistemas de alerta y revisar rutas de evacuación. | Foto: Andina

El Indeci recomienda a las autoridades locales activar sistemas de alerta y revisar rutas de evacuación. | Foto: Andina

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Las lluvias previstas para este lunes 15 de junio mantienen en alerta a diversas regiones del país. Un reciente escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte que 250 distritos de la sierra norte, sierra centro y costa norte podrían verse afectados por huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa.

La evaluación fue realizada a partir del aviso meteorológico N.° 233 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que pronostica precipitaciones de ligera a moderada intensidad en varias zonas del territorio nacional. Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población y a los gobiernos locales a reforzar las medidas de prevención.

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Áncash lidera la lista de distritos con riesgo muy alto

De acuerdo con el informe, Áncash concentra la mayor cantidad de distritos clasificados con nivel muy alto de riesgo, con un total de 54 jurisdicciones. Le siguen Cajamarca, con 41 distritos; Piura, con 17; Lima, con 12; y Lambayeque, con 3.

Además, otras 123 jurisdicciones de estas mismas regiones fueron catalogadas con riesgo alto ante posibles deslizamientos, huaicos o derrumbes provocados por las lluvias pronosticadas. El listado completo de distritos fue difundido por las autoridades para que la población pueda verificar si su localidad se encuentra dentro de las zonas vulnerables.

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Indeci recomienda reforzar viviendas y activar sistemas de alerta

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a los gobiernos regionales y locales revisar el estado de las rutas de evacuación y garantizar que permanezcan libres de obstáculos y correctamente señalizadas para facilitar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Asimismo, recomendó verificar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ubicadas en las zonas de riesgo. A la población se le aconsejó reforzar los techos de las viviendas y coordinar con las autoridades locales la implementación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas, altoparlantes u otros mecanismos que permitan advertir oportunamente sobre la ocurrencia de huaicos o deslizamientos.